2019-09-25T11:07:37+03:00
Общество

После "бунта" трех деревень в районе Колокши поставят надземный пешеходный переход

Он понадобился из-за того, как на участке ликвидировали левые повороты
Алексей СУХОВ
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Сейчас на участке поставили временный светофор. Предоставлено ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.Сейчас на участке поставили временный светофор. Предоставлено ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.
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Надземный пешеходный переход появится на 164 километре трассы М-7 «Волга». Для тех, кто не совсем представляет, где это находится, объясняем — это участок, где с Пекинки можно повернуть на дорогу «КолокшаКольчугино». В народе это место еще часто называют поворотом на Ставрово.

Решение о надземном переходе принял руководитель ФКУ Упрдор «Москва – Нижний Новгород» Алексей Борисов после того, как пообщался с населением трех близлежащих деревень: Хрястово, Угор и Милитеево. Хотя пообщался — это мягко сказано. Жители буквально налетели на дорожников, когда те приехали 24 сентября посмотреть на то, как идут работы по ликвидации на участке левых поворотов.

- Как нам дорогу переходить?! - кричали они. - У нас в деревнях работы нет, мы ездим во Владимир. А когда назад возвращаемся, то вынуждены перебегать дорогу, рискуя погибнуть под машиной.

- Да еще и посередине приходится через отбойники эти перепрыгивать, - добавляла женщина 50 лет. - Я уже немолода, чтобы перескакивать такие преграды, да еще и посередине дороги!

Предоставлено ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.

Предоставлено ФКУ Упрдор Москва - Нижний Новгород.

Поначалу представители Упрдора предложили жителям договориться с работодателями о том, чтобы те их развозили по домам. Но это вызвало только смех. Что и понятно. В итоге, в ведомстве пошли навстречу жителям и пообещали, что в течение месяца они установят модульный надземный переход в том месте, где раньше был светофор.

Кстати, до этого момента на участке продолжит действовать регулируемый наземный переход. Дорожные службы уже даже вернули разметку пешеходного перехода, которую несколько дней назад сняли ради безопасности на дороге. Вернули и светофор.

Напомним, что 24 сентября на повороте на Ставрово изменилась схема дорожного движения. Теперь там нет левых поворотов. Соответственно, для тех, кто едет из Москвы повернуть сразу на дорогу «Колокша -Кольчугино» не получится. Сначала нужно проехать 3,67 километра до места, где можно развернуться. И после этого вернуться до перекрестка. Тоже самое касается и тех, кто хочет выехать с второстепенной дороги на Пекинку в сторону Владимира. Им сначала нужно ехать в сторону Москвы и почти через полтора километра будет участок с разворотом.

Такую схему движения сделали для уменьшения аварийности на участке. С 2017 года здесь произошло 7 ДТП с пострадавшими, в которых было ранено 9 человек.

ИСТОЧНИК KP.RU

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