За неисправность дымоходов и вентиляций у владимирцев отключают газ

Во всех многоквартирных домах три раза в год специалисты должны проверять дымоходы и вентиляции. Обычно в квартиры приходят без предупреждений, а то в последнее время жители, видя объявление на подъезде, нарочно не открывают двери. В очередную проверку сотрудники МЧС и ВДПО взяли с собой журналистов, чтобы рассказать и показать, как безобидная решетка, на которую мы редко обращаем внимание на кухне, может навредить и нам, и соседям.

Один из домов, которые проверили представители МЧС и ВДПО - Перекопский городок, 10.Фото: Валерия ПРОНИНА

Задохнуться из-за фольги

В этот раз специалисты отправились в три старых кирпичных дома на ул. Перекопский городок – дымоходам там более 30 лет. В первой же квартире нашли нарушение. Хозяйка квартиры – пожилая женщина - объясняет, что не так давно к ней приходили другие специалисты и дымоход закрыли сначала фольгой, а потом решеткой. То, что это временно, не сообщили. Вот она и думала, что все так должно быть.

Пока некритично, но оставлять в таком виде дымоход нельзя.

По правилам дымоход должен закрываться металлической дверцей.Фото: Валерия ПРОНИНА

- В случае выхода из стоя дымохода угарный газ пойдет через ту самую решетку в квартиру. Поэтому нужно как можно скорее поставить металлическую дверцу, - рассказывает начальник производственного участка владимирского областного отделения ВДПО (Всероссийское добровольное пожарное общество) Алексей Карзанов.

А вот фольги на дымоходах быть не должно.Фото: Валерия ПРОНИНА

Потом достает прибор – анемометр – и измеряет воздухообмен в помещении. Женщина успокоилась – в ее квартире все в порядке.

Вытяжки - под запретом

В следующих квартирах – ни придраться, несмотря на то, что у всех установлены газовые колонки. Хозяева говорят, что знают все правила и чуть что – вызывают специалистов. Зайдя в еще одну квартиру, где живет пенсионерка, специалисты вновь сделали замечание.

- Вентиляция во всех домах должна быть приточно-вытяжная, то есть естественная. А у вас установлена механическая вытяжка, которая перекрывает воздухообмен. И проверить исправность ее невозможно – нужно все разбирать. В квартире и газовая колонка, и плита: куда выходить продуктам горения? – задает вопрос Алексей Карзанов.

- Ну, я же включаю вытяжку! У меня все уходит, – отвечает пенсионерка.

Ей объясняют, что вытяжка работает только тогда, когда бабушка сама нажимает на кнопку. При этом вытяжка вставлена в вентиляцию так, что весь вентиляционный канал перекрыт. Бабушке и родственникам, которые ей помогают, на первый раз дали время, чтобы оборудовали естественную вентиляцию.

Если специалисты находят грубые нарушения, то составляют акт.Фото: Валерия ПРОНИНА

Если специалисты находят грубые нарушения, то тут уже, как правило, время не дают, а составляют акт. Одна копия отправляется в управляющую компанию дома, другая – в горгаз. В свою очередь горгаз принимает решение о прекращении подачи газа в квартиру с нарушениями. Газа не будет до тех пор, пока хозяева все не исправят.

- Многие граждане считают, что их квартира – их собственность. И они там могут делать, что хотят. Но есть правила безопасности. Поэтому мы совместно с ВДПО проверяем: выходят ли продукты горения из квартиры, исправна ли газовая колонка. Как раз по этим причинам в основном гибнут люди. Проверки затрагивают как многоквартирные дома, так и частные, - рассказала начальник отделения профилактики пожаров МЧС Анастасия Овчарова.

КОНКРЕТНО

Если в вашу вентиляцию залетела птица или попал другой мусор, нужно срочно обратиться в свою управляющую компанию.