На полях Владимирской области собирают рекордный урожай картошки

Сентябрь для сельского хозяйства — традиционное время уборки картофеля. И для Владимирской области эта осень, похоже, станет весьма крахмалистой. Ибо урожай «второго хлеба» выходит рекордным. Во многом благодаря сборам в Меленковском районе, всегда считавшемся лидером по этому овощу.

- Раньше даже в лучшие годы у нас выходило максимум 36 тысяч тонн картофеля со всего района, - рассказал глава Меленковского района Виктор Гаврилов во время празднования дня картофеля в Меленках. - В этом же году мы уже достигли этого показателя. И по прогнозам к концу сборочной кампании у нас должно получиться 46-48 тысяч тонн картофеля.

В Меленковском районе еще и работают над сортовым картофелем.Фото: Алексей СУХОВ

Как объяснили работники ведущих сельхозпредприятий района, помогла погода в летние месяцы. Во-первых, она в Меленковском районе отличалась от той, что была во Владимире. Пока областной центр заливало дождями, под Меленками было сухо и солнечно. При этом жары также особой не было. Вот картошка и поперла. Идеальное лето для нее оказалось.

Не отстают от Меленковского района и другие районы, где выращивают «второй хлеб». Много картофеля в хозяйствах Собинского, Камешковского и Гороховецкого районов. Чуть меньше — в Суздальском, Юрьев-Польском и Муромском районах. В целом сейчас собрано около 50 тысяч тонн. К концу уборочной кампании вполне можно ожидать где-то около 60-70 тысяч тонн. Останется лишь ее реализовать.

А с этим могут возникнуть проблемы. Часто сельхозпредприятия жалуются, что они не могут реализовать свои овощи. Торговым сетям они не нужны. А больше, по сути, картофель пристроить и некуда. Хранить картошку нормально в регионе давно разучились, все, что не будет продано к декабрю, скорее всего, сгниет.

Правда, есть и другие примеры. В том же Меленковском районе предприятие «МелАгро» перестроилось на чипсовый картофель и выращивает специальные крахмалистые сорта, востребованные в пищевой промышленности и идущие на хрустящие чипсы. В итоге, каждый 17-й пакетик чипсов «Лэйс» сделан из меленковского картофеля.

НА день картофеля в Меленках школьники делают из овоща целые композиции.Фото: Алексей СУХОВ

Сейчас, кстати, предприятия из этого района стали возить картошку даже в Европу. Уже три года она востребована в странах Евросоюза. Так что было бы желание, а реализация найдется.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Во Владимире начинают работать сельскохозяйственные ярмарки, где картошку можно покупать мешками. Самые крупные - на рынках на Батурина и Чайковского, у «Глобуса» и у «Ленты».