Во Владимире возникла путаница с графиком включения отопления

Постановление о том, что зима близко, во Владимире было подписано еще 18 сентября, как раз когда начались первые заморозки. 19 сентября тепло пошло в садики, больницы и школы. А вот жилые дома стали подключать только в понедельник, хотя в выходные ночью уже были заморозки.

Весь Владимир завидовал Юго-Западному району - там отопление должны были включать с 23 сентября. Но не включили.

- Даже пробного пуска не было, - возмущались жители. - На «горячей линии» при управлении ЖКХ нам сказали, что заявок из нашего района много, их передают в управляющие компании, и чтобы звонили туда.

На другом конце города - Суздальском проспекте - было пробное подключение, однако что-то пошло не так. К вечеру батареи вновь стали ледяными.

В нашу редакцию тоже звонили читатели:

- Мы живем на Фатьянова, по графику на вашем сайте у нас тепло должны были дать 23 сентября, а его и 24 числа нет!

В управляющей компании «Люкс», которая отвечает за большую часть домов юго-запада, выяснились интересные подробности.

- Видимо, в графике какая-то ошибка, - сказали там. - У нас подключение домов запланировано на 26 сентября. Но по просьбам жителей мы уже думаем, чтобы произвести все работы раньше.

В графике на сайте мэрии действительно есть удивительный момент: улицы Фатьянова, Тихонравова, Нижняя и Верхняя Дубровы должны подключать и 23, и 26 сентября.

- Это не ошибка, скорее вилка для тех, кто будет подключать отопление, - объяснили в мэрии. - Видимо, была возможность сделать это и 23 сентября. А 26-е было оставлено как план «Б».

Вот только, видимо, коммунальщики восприняли эту вольность графика, как разрешение продлить срок. Кто же знал, что 24 сентября пойдет снег. Синоптики же у нас постоянно ошибаются.

- Нельзя в один момент подключить весь город, иначе мощности и инфраструктура не выдержат нагрузки, - сказал Игорь Ефремов, заместитель начальника управления по связям с общественностью и СМИ. - Поэтому городской жилой фонд и социальные объекты подключают постепенно, социальные объекты в первую очередь. А если бы мы подписали постановление раньше, а холода бы не пришли, нас бы закидывали другими звонками — о перетопах в квартирах.

КСТАТИ

В управляющей компании «Люкс» рассказали и другую удивительную вещь: что отапливаться дома в районе Нижней Дубровы будут от котельной «Эрланген», как в старые добрые времена. Только вот несколько лет назад весь микрорайон перевели на отопление от ТЭЦ-2, а котельную законсервировали.

- Котельная «Эрланген» действительно находится на консервации, - ответили во владимирском филиале ПАО «Т Плюс». - Дома на улицах Фатьянова и Тихонравова отапливаются от Владимирской ТЭЦ-2. Рядом с котельной находится ЦТП (центральный тепловой пункт), куда теплоноситель поступает от ТЭЦ, а далее распределяется и подается в тепловую сеть, ведущую к домам.

Что имели в виду в УК «Люкс», осталось неизвестным.