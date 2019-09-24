«Марафон добра»: владимирцы подарили книги Владимирскому психоневрологическому интернату.

В трудную минуту книга помогает отвлечься от невзгод и мысленно перенестись в другой мир. Кроме того, чтение помогает сохранить ясность ума, препятствуя старению мозга. Неудивительно, что для людей, волею судьбы оказавшихся в интернате, хорошая книга может стать настоящим спасение. Ко Дню пожилого человека «КП-Владимир» предложила всем читателям поучаствовать в акции «Марафон добра», подарив книги людям, живущим во Владимирском ПНИ. Множество горожан откликнулись на просьбу и десять дней в редакции собрались десятки книг: классика отечественной и зарубежной литературы, приключения, фантастика, книги по психологии и искусству, романы и детективы. Кто-то приносил новые книги, кто-то тщательно отбирал свои, дорогие и любимые.

23 сентября сотрудники «Комсомольской правды-Владимир» привезли в дом-интернат несколько коробок с литературой на любой вкус, которые стали настоящим подарком для обитателей интерната,. Книги доставили в библиотеку, давно ставшую в интернате центром притяжения. Читатели библиотеки с любовью гладили обложки и страницы понравившихся произведений, предвкушая неторопливое чтение.

В библиотеку может прийти любой из обитателей дома-интерната и выбрать чтение себе по душе. Книги здесь дают не на ограниченное время, как в городских и районных библиотеках, а на любой срок и порой люди, с особыми потребностями, с удовольствием несколько раз подряд перечитывают полюбившуюся историю.

- Спросом пользуются абсолютно все жанры. С удовольствием читают и классические произведения, и фантастика, и приключения, и романы. Очень любят детские книги, сказки. У нас семьдесят человек активных читателей, кто не может прийти сам, тому мы приносим в комнату те книги, которые он попросит, - рассказывает специалист по социальной работе ГБУСОВО «Владимирский ПНИ» Наталья Земскова.

В светлой и уютной библиотеке не только читают и мастерят поделки из старых книг, но и рассматривают тематические выставки и отправляются в виртуальные путешествия. А в скором времени там появится и отдельный стеллаж с новинками, заботливо собранными читателями «КП-Владимир».

Мы благодарим всех, кто не остался равнодушным к акции «Марафоне добра»: Татьяну Сотникову, Людмилу Ушакову, Елену Кузьмину, Любовь Сольяшинову, Надежду Корсакову, Тамару Чешкову, Надежду Куликову, Екатерину Махотину, Наталью Графову, Беллу Скобенникову, Анну Боржунас, Ирину Тихову, Светлану Федотову, Вячеслава Рыбку и многих других.

Особые слова благодарности выражаем компании «Ваш финансовый помощник» города Владимир за помощь в организации акции.