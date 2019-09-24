Остановки во Владимире «умные», но холодные

В ноябре 2018 остановочный павильон у ДК Молодежи оснастили системой подогрева. Сделала это частная компания Russ Outdoor. Мы решили проверить - как работает «теплая остановка» и нельзя ли на ней греться в неожиданно наступившие холода?

Выяснилось - нет. Во-первых, остановка вообще не предназначена греть пассажиров. Подогрев снизу сделали для того, чтобы зимой люди стояли не на льду и не в слякости, а на сухом асфальте. Во-вторых, систему подогрева на остановке включают, когда снег ложится плотным слоем и на улице стабильно минусовая температура. Сейчас она выключена. И, в третьих, остановка греется утром и вечером, а днем подогрева нет.

На остановке на Театральной площади теперь тоже можно зарядить свой телефонФото: Елена Масленникова

- Система подогрева начинает работать, как только зажигается уличное освещение вечером. В 7 утра освещение выключается, выключается и устройство. И до половины девятого утра плитка еще теплая и асфальт сухой, - рассказал руководитель владимирского филиала компании Russ Outdoor Андрей Пряхин.

Система подогрева себя очень хорошо показала прошлой зимой, считает руководство частной компании. Но новых остановок с «теплым полом» во Владимире пока не будет. Во владимирском филиале компании хотят, чтобы производитель усовершествовал свою систему: снизить энергопотребление, а эффективность осталось прежней.

После "теплой остановки" компания взялась за оборудование остановочных павильонов USB-портами для подзарядки телефонов. Сначала такими "умными элементами" оснастили остановку на улице Дворянской напротив ЦУМа, а потом остановку на Соборной площади. Выбирали по принципу большей проходимости. На каждой остановке на 4 разъема. Чтобы зарядить телефон, достаточно иметь при себе USB-провод.

На остановке на улице Дворянской, что напротив ЦУМа, есть USB-порты для зарядки мобильныхФото: Елена Масленникова

- На улице Дворянской и Соборной площади питание подходит в режиме 24/7.Там круглые сутки есть 220 вольт. Розетки работают от напряжения. А этим летом мы дополнительно оснастили USB-портом остановочный павильон на Театральной площади, но там в остановку вмонтированы аккумуляторы. Ночью от уличного освещения они заряжаются, а днем розетки работают от этих аккумуляторов. Посмотрим, как эта система будет работать зимой,- рассказал Андрей Пряхин.

Видимо, уличная подзарядка телефонов пользуется у горожан большим спросом. На Соборке и Дворянской у USB-портов уже оторвали крышки, которые спасали разъемы от влаги. И чем они помешали? Но, несмотря на это, все работает. Телефон можно заряжать даже в дождь, спрятавшись под крышей остановки.

На Театральной площади крышки пока на месте. Надолго ли?

На остановке Театральная площадь появились USB-порты для зарядки мобильных телефоновФото: Елена Масленникова

КСТАТИ

Не фонтан...

Бабули на остановках с удивлением смотрели, что "за шнур" я достаю, и зачем я "тыкаю» им в светящуюся коробочку". Однако их больше интересовало, почему в такую холодную и промозглую погоду работает фонтан у драмтеатра.

На Театральной площади работает фонтанФото: Елена Масленникова

- Кому такая радость нужна в такой холод? Дочка, чего ты этот провод фотографируешь? Вы фонтан фотографируй. За наш счет же вода льется! - уговаривала меня бабушка.

Как объяснили во Владимирводоканале, вода будет литься еще неделю, несмотря на ночные заморозки. Консервация фонтанов начнется с 1 октября.