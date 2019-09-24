Николай Бурляев: "Суздаль никто не "перебил"

В Суздаль знаменитый режиссер и актер приехал на открытие X Славянского Форума искусств «Золотой Витязь». 21 сентября в туристическом комплексе «Суздаль» в рамках второго этапа форума открылась уникальная выставка «Под покровом Пресвятой Богородицы: жизнь и быт монастырей Афона» лауреата СФИИ «Золотой Витязь», фотохудожника Костаса Асимиса. Накануне открытия выставки, 20 сентября, в кинозале ГТК «Суздаль» президент Международного Славянского Форума искусств «Золотой Витязь», народный артист России Николай Бурляев и актриса театра и кино Инга Шатова провели творческую встречу и представят зрителям фильм «Любовь и правда Фёдора Тютчева», режиссёра Натальи Бондарчук.

А после всех официальных мероприятий мы поговорили с Николаем Бурляевым о Суздале, Тарковском и знаковой «суздальской» роли актера в уютном ресторанчике арт-отеля «Николаевский посад». Под нельму со строганиной и морсы, возле печки с изразцами и самовара с сушками Николай Бурляев вспомнил свою первую встречу с Суздалем. Долго подбирал слово и выбрал - «потрясение».

Это был 1963 год, съемки фильма «Метель», в котором у молодого Бурляева была небольшая роль улана.

- Я был потрясен местной атмосферой, покоем. А еще людьми! Такого чувства достоинства я больше не встречал нигде и никогда. За многие годы мне довелось побывать в шестидесяти странах, многих прекрасных городах, включая, например, Венецию. Но ни один город не смог перебить Суздаль!

В каждый приезд в Суздаль актера узнают на улицах: останавливаются, заговаривают, как со своим. Что вовсе не удивительно. Если в «Метели» у актера была роль небольшая, то в фильме Тарковского «Андрей Рублев» (в новелле «Колокол») Бурляев сыграл ключевую роль юного Бориски. А ведь все могло сложиться иначе.

- Изначально мне была отведена роль Фомы, ученика Рублева. И вот я читаю сценарий, а там и слов-то нет. Фома – этакая тень Рублева, которая ходит за ним по пятам и все. Продолжаю читать сценарий и вот – роль Бориски. И в ней я увидел себя!

Николай Бурляев в роли Бориски в фильме Тарковского "Андрей Рублев". Кадр из фильма.

Роль 17-летнего Бориски досталась Бурляеву не сразу. Андрей Тарковский сначала категорически не хотел брать его на роль сына умершего мастера колокольного литья. Но консультант фильма, великий советский реставратор Савва Ямщиков уговаривал режиссера попробовать Николая. Тарковский качал головой и говорил, что парень, наверное, уже «вовсю зазвездил», ведь уже давно снимается. Тогда Савва сказал: «Давай поспорим на ящик шампанского, что ты его возьмешь!». Режиссер проспорил, он взял молодого Бурляева и вряд ли впоследствии пожалел об этом.

Мало кто знает, что фильм «Андрей Рублев», состоящий из восьми новелл, снимали 2 года, из которых целый год снимали одну новеллу «Колокол». Почему так долго? Николай Бурляев объяснил это просто: в новелле оживают 4 времени года.

ДОСЬЕ «КП»

У Николая Петровича Бурляева отличная «актерская генетика». Его бабушка и дедушка еще в дореволюционной России под псевдонимом Филипповские лицедействовали в передвижном театре. У деда было комедийное амплуа, а бабушка играла драматические роли. Сам же Бурляев не только актер, режиссер и сценарист. Он еще и генеральный директор киноцентра «Русский фильм», президент Международного кинофестиваля славянских и православных народов «Золотой Витязь», член Патриаршего Совета по культуре.

У Тарковского актер также сыграл в фильме «Иваново детство».