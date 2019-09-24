2019-09-23T18:47:58+03:00
Общество

Радиацию во Владимире излучают Ленин, фонтан на Театралке и памятник вишне

В субботу в городе прошел седьмой «Атомный велопробег»
Анна ДЕКТЯРЕВА
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Фото предоставлено Владимирским Информационным центром по атомной энергииФото предоставлено Владимирским Информационным центром по атомной энергии
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Эта традиционная научно-познавательная и просветительская акция, которую придумал и проводит Владимирский Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ). Впервые «Атомный велопробег» прошел в 2013 году, с тех пор к нему присоединились 15 регионов, в которых тоже есть Информационные центры по атомной энергии.

Фото предоставлено Владимирским Информационным центром по атомной энергии

Фото предоставлено Владимирским Информационным центром по атомной энергии

В этом году к участникам-велосипедистам присоединились и пешеходы - «Велопробег» дополнился «Атомной прогулкой». Участникам - сотрудникам ИЦАЭ, ученикам школы №2 и всем интересующимся горожанам - раздали дозиметры и карты маршрута, по которому надо пройти и проехать, попутно замерив радиацию.

Фото предоставлено Владимирским Информационным центром по атомной энергии

Фото предоставлено Владимирским Информационным центром по атомной энергии

Вообще-то радиоактивное излучение есть абсолютно у всего в городе - ведь, как говорит девиз ИЦАЭ, все вокруг нас состоит из атомов. Вопрос в том, насколько сильна эта радиация. За сотни тысячелетий эволюции человек приспособился к природному уровню излучения - он называется «фоновым». Такая радиация не вредит никому независимо от продолжительности облучения. А вот если фоновый уровень превышен - тут уже надо смотреть внимательно...

21 сентября участники «Атомного пробега» замерили уровень радиоактивности в 65 точках города. Благодаря тому, что в акции участвовали и пешеходы, удалось померить излучение в пешеходной зоне, в Комсомольском сквере, на Никитском бульваре и в других местах, где транспорт не ходит. Везде уровень радиации оказался в норме.

Фото предоставлено Владимирским Информационным центром по атомной энергии

Фото предоставлено Владимирским Информационным центром по атомной энергии

Впервые померили радиоактивное излучение светомузыкального фонтана на Театральной площади. Оно оказалось чуть повышенным. То же самое относится и к памятнику Владимирской Вишне на Спасском холме.

Традиционно самый высокий уровень радиации намеряли у памятника Ленину - 0,65 мкЗв/ч. Дело в том, что он облицован гранитом — как объяснил директор владимирского ИЦАЭ Илья Житков, в состав природного гранита входит небольшое количество урана, поэтому памятники, облицованные этим материалом, более радиоактивны. По той же причине излучает и Владимирская Вишня. Однако реально это излучение никакой опасности не представляет.

Фото предоставлено Владимирским Информационным центром по атомной энергии

Фото предоставлено Владимирским Информационным центром по атомной энергии

- Для получения минимальной опасной дозы облучения нужно не отходить от гранитного памятника ни на шаг около 30 лет, — сообщил Илья Житков.

По той же причине чуть выше оказалось излучение других памятников с гранитной облицовкой и ступеней городского Дома культуры. Самым низким показателем, всего 0,02 мкЗв/ч, «отличился» Загородный парк.

По результатам «Атомного велопробега» участники составили интерактивную карту, ее можно посмотреть здесь

ИСТОЧНИК KP.RU

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