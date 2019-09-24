Радиацию во Владимире излучают Ленин, фонтан на Театралке и памятник вишне

Эта традиционная научно-познавательная и просветительская акция, которую придумал и проводит Владимирский Информационный центр по атомной энергии (ИЦАЭ). Впервые «Атомный велопробег» прошел в 2013 году, с тех пор к нему присоединились 15 регионов, в которых тоже есть Информационные центры по атомной энергии.

Фото предоставлено Владимирским Информационным центром по атомной энергии

В этом году к участникам-велосипедистам присоединились и пешеходы - «Велопробег» дополнился «Атомной прогулкой». Участникам - сотрудникам ИЦАЭ, ученикам школы №2 и всем интересующимся горожанам - раздали дозиметры и карты маршрута, по которому надо пройти и проехать, попутно замерив радиацию.

Фото предоставлено Владимирским Информационным центром по атомной энергии

Вообще-то радиоактивное излучение есть абсолютно у всего в городе - ведь, как говорит девиз ИЦАЭ, все вокруг нас состоит из атомов. Вопрос в том, насколько сильна эта радиация. За сотни тысячелетий эволюции человек приспособился к природному уровню излучения - он называется «фоновым». Такая радиация не вредит никому независимо от продолжительности облучения. А вот если фоновый уровень превышен - тут уже надо смотреть внимательно...

21 сентября участники «Атомного пробега» замерили уровень радиоактивности в 65 точках города. Благодаря тому, что в акции участвовали и пешеходы, удалось померить излучение в пешеходной зоне, в Комсомольском сквере, на Никитском бульваре и в других местах, где транспорт не ходит. Везде уровень радиации оказался в норме.

Фото предоставлено Владимирским Информационным центром по атомной энергии

Впервые померили радиоактивное излучение светомузыкального фонтана на Театральной площади. Оно оказалось чуть повышенным. То же самое относится и к памятнику Владимирской Вишне на Спасском холме.

Традиционно самый высокий уровень радиации намеряли у памятника Ленину - 0,65 мкЗв/ч. Дело в том, что он облицован гранитом — как объяснил директор владимирского ИЦАЭ Илья Житков, в состав природного гранита входит небольшое количество урана, поэтому памятники, облицованные этим материалом, более радиоактивны. По той же причине излучает и Владимирская Вишня. Однако реально это излучение никакой опасности не представляет.

Фото предоставлено Владимирским Информационным центром по атомной энергии

- Для получения минимальной опасной дозы облучения нужно не отходить от гранитного памятника ни на шаг около 30 лет, — сообщил Илья Житков.

По той же причине чуть выше оказалось излучение других памятников с гранитной облицовкой и ступеней городского Дома культуры. Самым низким показателем, всего 0,02 мкЗв/ч, «отличился» Загородный парк.

По результатам «Атомного велопробега» участники составили интерактивную карту, ее можно посмотреть здесь