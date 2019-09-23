“С празником!”: год без Светланы Орловой

23 сентября прошлого года Светлана Орлова проиграла второй тур губернаторских выборов и почти сразу покинула наш регион, хотя все 5 лет признавалась в вечной любви к Владимирской области. Эти пять лет были разными - удачными и не очень. Но чего не отнять - они были яркими. Многие жители до сих пор вспоминают эпатажные заявления бывшей главы региона и цитируют их в интернете. «Комсомолка» собрала свой «Цитатник Орловой».

«Американцы должны были рассчитаться по лендлизу».

Полная цитата Орловой, которую она произнесла в сентябре 2016 года и удивила оригинальным взглядом на историю, звучит так:

- Американцы все говорили, что рассчитаются по лендлизу, они-то до сих пор не рассчитались. Я просто знаете, что вспомнила? Я была еще, когда Черномырдин ездил на встречу «Черномырдин – Гор», я была в составе делегации. Ну тогда как бы кто задаст вопрос? Ну я спросила у Гора: «А че же вы по лендлизу-то до сих пор не рассчитались с Россией?». Ну он ниче мне не ответил.

Видимо, Гор тоже ничего не понял, как и мы.

В Александрове. 2013 год.Фото: Архив КП

«Бабушка - не бабушка»

Те, кого при нынешней власти называют «супостатами», не слишком корректно применяли в отношении экс-губернатора слово «бабушка». Даже в Telegram был создан канал «Бабушка надвое сказала», где обсуждались политическая жизнь области и высказывания Орловой.

Светлана Орлова относилась к прозвищу с юмором. В феврале 2016 года на пресс-подходе в «белом доме» она сказала:

- Бабушка - не бабушка, ждет - не ждет, написала заявление... Кто там я была? Рейдером, бандитом...

Кстати, канал существует до сих пор, и там по-прежнему пишут общественные новости. Про Орлову ничего нет, но название осталось.

На встрече со школьниками. Май 2017Фото: Сергей МОРКОВКИН

«Вокзал – это обнять и плакать»

Еще в октябре 2015 года губернатор Светлана Орлова, увидев состояние вокзала, сильно удивилась разрухе:

- Наш вокзал – это обнять и плакать. Там надо все приводить в порядок. И эта площадь, там такси, как Батька Махно. Их послушать, так и врагов не надо.

За четыре года, кстати, вокзал практически не изменился.

«Губерния была пьющая, стала поющая»

С 2016 года Светлана Орлова твердила, что до нее в области все выпивали, а когда она пришла, стали в конкурсах вокальных участвовать! Почти на всех культурных мероприятиях губернатор с гордостью говорила: «Губерния была пьющая, а стала поющая».

За месяц до проигрыша. Открытие фонтана на Театральной площадиФото: Валерия ПРОНИНА

«Дорога в Лакинске лучше, чем в Страсбурге»

А эту фразу губернатор уронила в декабре 2017 года, когда выступала на Дне добровольца в ВлГУ. Конечно, на встрече глава региона стала перечислять успехи. И одним из них стала трасса на М-7 под Лакинском. Приводим цитату:

- Наконец-то сдали уже часть трассы М-7, которая идет через Лакинск. Не знаю, кто-то ехал, не ехал по ней, но уже трасса лучше, чем, я говорю, из Франкфурта-на-Майне в Страсбург. Освещенная, защитные экраны, разделительные полосы, одиннадцать переходов...

Пекинку с тех пор все ремонтируют.

Сентябрь 2018. Светлана Орлова с Вероникой Скворцовой - министром здравоохранения РФ ( в черном костюме)Фото: Валерия ПРОНИНА

«Село поперло»

Выражение «Село поперло!» стало одним из символов эпохи Орловой.

Светлана Юрьевна сказала так в октябре 2016 года, призвав западных политиков не снимать санкции с России.

- Я немцам сказала: вы не понимаете нашей натуры. Чем хуже вы нам делаете, тем сильнее мы становимся. Такой мы народ. И санкции подержите подольше. Село просто поперло!

«Трусы и мрази»

Наверное, все жители были в шоке от такого высказывания. А заявила так губернатор, когда отвечала журналистам на вопрос о ее сыне. Напомним, что в интернете в 2016 году появился материал «Напрасно старушка ждет сына домой…», в котором написали о взятии с поличным Владимира Орлова, сына губернатора. Как говорится в материале, задержали его за организацию сети по сбыту наркотиков. Светлана Орлова стала говорить, что ее сын женат, у него есть дети, и он — хороший человек. А тех, кто распространяет ложную информацию, назвала трусами и мразями.

Танец с зампредседателя правления СбербанкаФото: Валерия ПРОНИНА

«Раньше были дураки и дороги»

В июне 2017 года, когда глава региона встречалась с молодежью, она рассказывала о форуме «Территория смыслов на Клязьме», который, кстати, закрыли после ухода Орловой.

- Раньше были дураки и дороги. А теперь у нас есть «Территория смысла». Ребята, мы в очень большом подъеме, да?

«На кукан не возьмешь»

- Как сказал Владимир Владимирович, когда кто-то хочет взять Россию на кукан, когда удочка поднимается, а потом взяли и отпустили, – вот этого никогда не будет!

Мы позволим себе не комментировать данную цитату от января 2015 года.

«Рита, не гони пурги»

Так губернатор обратилась к своему пресс-секретарю Рите Шляховой, которая сказала журналистам, что время конференции подходит к концу. А у журналистов осталось еще немало вопросов.

Светлана Орлова 24 сентября 2018 года. После проигрыша на выборахФото: Ольга МАКАРОВА

«Кот не валялся»

В декабре 2014 года на выступлении в «белом доме» Светлана Орлова стала говорить, что в области годами ничего не делалось: заводы по 16 лет стояли, больницы разрушались и коты не валялись! Полная цитата:

- А здесь и кот, как говорится, не валялся.

«От канализации до модернизации»

- Что мне дала эта работа? Знание о стране, ее проблемах, законах. Сегодня в моей работе это очень помогает. У меня, как я смеюсь, «от канализации до модернизации». На любой вопрос нужно повлиять, – заявила Орлова на праздновании юбилея Конституции в 2013 году.

«Празник» какой-то

И в завершение нашего цитатника - праздник, точнее - «празник». В сентябре 2017 года на открытии нового кафе «Блинчики» Орлову попросили оставить поздравительную надпись. Губернатор написала «С празником», пропустив в слове букву «д». Напомним, что у Светланы Орловой — несколько высших образований, в том числе — педагогическое. Она закончила Уссурийский государственный педагогический институт по специальности «филолог».

Справедливости ради, уже через минуту Светлана Орлова исправила ошибку. Но «празник» успели заснять все владимирские СМИ, и он разлетелся по интернету.

Если вы вспомните еще фразочки экс-губернатора, пишите в комментарии.