Брошенки на даче: владимирцы закрывают дачный сезон, бросая в поселках котят и собак

Ударили первые заморозки, и горожане массово начали покидать свои дачи. И вот ведь проблема: хозяин уезжает, а зверь остается. Местные соцсети заполонили объявления типа: «Огород закончился. Уезжаю из деревни. Отдам в добрые руки кошечку или собачку». И это еще в лучшем случае - все-таки ищут новый дом. А чаще - взяли на лето игрушку - котенка или щенка, к осени животное выросло, не всегда так, как ожидалось - не тащить же в городскую квартиру? И котов с псами просто оставляют - «авось в деревне сами прокормятся».

Сердобольные соседи подбирают брошенок, но себе мало кто может оставить. В Камешковском районе в селе Давыдово дачники ищут хозяина для маленького щенка, который поселился... на территории местной церкви. Неравнодушные люди сделали «бездомышу» домик из банки из-под краски, оставили еду и уехали.

Бездомный щенок нашел прибежище на территории местной церкви в селе ДавыдовоФото: "Подслушано во Владимире" Вконтакте

- Промокший, голодный. Накормил его. Домик временный сделал. Если кому нужен — заберите. Частных домов много, может нужен кому охранник и друг. Разместил его за домом, под лестницей. Еды оставил. К себе забрать не могу. Всем спасибо, - написал дачник в паблике «Подслушано Владимир» Вконтакте.

И тут в соцсетях начались горячие обсуждения, куда девать таких «дачных брошенок». Многие предложили пристраивать животных в храмах. Что ж, не только человеческая душа требует спасения. Тем более, что в сельских храмах служат добрые люди, да и прихожане там в основном сердобольные бабушки. Четвероногих они накормят и вырастят.

В пресс-службе владимирской епархии заявили, что не готовы предоставлять жилплощадь бездомным четвероногим. Да, многие священнослужители и прихожане подкармливают животных и заботятся о них. И иногда на территории храмов можно увидеть кошаков. В Богородице-Рождественском монастыре они гуляют большой дружной компанией. На службу, правда, не приходят. Но церковь - это не приют для животных.

- Мы же не «Валента» и не «Атлант». Нам бы с людьми справиться. Безусловно, многие священнослужители благоволят к животным, но они содержат их у себя дома. Я знаю даже, что в Свято-Успенским Княгинином женском монастыре сестры подкармливают кошек, но они не живут в самом храме, - рассказал пресс-секретарь Владимирской епархии Дмитрий Кошелев. И предложил вариант: - Можно обратиться в УФСИН. Кошки на территории колонии гуляют свободно.

В колониях действительно есть бездомные коты. Например, в ИК-5 Рыжий живет уже 5 лет. И видимо, ему там совсем не плохо. Кот достаточно упитанный и своенравный. На всякие там «кыс-кыс» он не отвлекается.

Но подкидывать бездомышей в колонии к осужденным как-то странно. Зачем? Есть свободные места во владимирских приютах. В «Антанте» недавно приняли шестерых щенков из Калуги. В среднем устроить большого пса, вроде овчарки, будет стоить около 1700 рублей, суку — около 3000 рублей. За собачку поменьше возьмут в от 1000 до 1700 рублей. Ветеринары берут деньги только за стерилизацию\кастрацию и прививку.

Причем отдав животное в приют вы, с большой вероятностью, обеспечите ему новых хозяев.

- Места пока есть. В этом году мы от людей приняли 411 животных, устроили 328. Это хороший показатель. Сейчас стали брать не только малышей, но и взрослых стерилизованных собак. Даже трехлапых забирают, - рассказала директор ветклиники «Атлант» Лариса Гвоздева.

Кстати, владимирцы стали заботливее относиться к бездомным животным. Как рассказали в «Атланте», жители вылавливают в подвалах своих домов мурзиков и мурок, скидываются всем домом, везут их на кастрацию или стерилизацию, а затем забирают и выпускают обратно в подвал. Потом жители домов кормят бездомных котов, а те, свою очередь, спасают дом от крыс и мышей.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Приют «Валента» может закрыться, а животные оказаться на улице

А вот в приюте «Валента» дело идут плохо. Хозяйка Валентина Сокова в отчаянии. Она готова объявлять приют банкротом. Долги за услуги ЖКХ, долги по налогам. Если приют закроют, 120 собак и 40 котов останутся на улице.

- Очень плохо идут дела в этом году. Масса брошенных животных. Пристроить не можем. Даже породистых не берут. Как вот я их оставлю на улице?- поделилась директор приюта «Валента» Валентина Сокова.

Все, кто может помочь средствами приюту «Валента», могут перечислять на счет приюта. Оттуда они автоматически будут списываться в счет погашения долгов. Нельзя допустить закрытие дома для животных. Зима близко!

Как помочь «Валенте», можно узнать по телефону: 53-26-36.