Ватно-марлевые повязки дома и сатиновые ночнушки на трудах: три бессмысленных школьных занятия, оставшиеся с советских времен

Ностальгия по советскому детству сейчас в моде. Тогда и игры были здоровее (и не на планшете), и школьное образование лучше, и детей к труду приучали. При этом «трудом» почему-то считалось только сделанное руками и ногами (типа вскапывания огорода), понятие «умственный труд» существовало скорее в качестве ругательства.

Как ни странно, владимирские школы 21 века многое из того советского детства унаследовали. И, скажем прямо, не самое удачное. Мы выбрали пять пунктов, которые вызывают самое большое недовольство родителей в соцсетях (да, соцсетей в советское время тоже не было).

Ватно-марлевые повязки

В начале сентября в аптеках резко заканчивается марля – побывавшие на собрании родители скупают ее и вечерами после работы, следуя заветам учителей, шьют их.

- Помните песню: «А по воскресеньям под «В гостях у сказки» я шил ватно-марлевые повязки». И припев: «Зато у меня было детство». У меня детство все еще продолжается. Трое детей – пятый, седьмой и десятый класс. Каждому нужна повязка. Нет, покупные одноразовые нельзя. Только хардкор, только самостоятельная работа. Как сказала нам на собрании классный руководитель: «Смысл в том, чтобы вы умели их шить, а дети – завязывать». Дети сами не справляются – помогают друг другу, - рассказывает владимирская мама Елизавета Антипова.

Какой смысл в том, чтобы уметь их шить - объяснить никто из учителей не может. В них вбит шаблон: есть инструкция - шей повязку.

Впрочем, так зверствуют не все. В школе №49, например, разрешают покупные. Но сами пожарные, кстати, голосуют за ватно-марлевый вариант: в случае задымления они надежнее защитят детей.

- У медицинских масок из аптек назначение совсем другое, ватно-марлевые защитят лучше, только их еще намочить надо в случае пожара, - объясняет спасатель поисково-спасательного отряда города Коврова Михаил Блинов.

Правда, ни одного случая, когда владимирским школьникам эти повязки пригодились, не зафиксировано. Ну и хорошо.

Школьник на посту

Школьные дежурства – еще один пережиток прошлого. Дежурный класс, когда приходит его очередь, жертвуя сном, является в школу на полчаса раньше. На переменах дети из дежурного класса простаивают в коридорах, призванные наводить порядок, а кроме того, один день они пропускают уроки, дежуря в столовой. По сути, школьники бесплатно работают, накрывая и моя столы, убирая объедки и грязную посуду.

- Я отправляю ребенка в школу, чтобы он учился! Как дети должны наверстывать пропущенный материал? Моего сына ругали за то, что он, дежуря в столовой, ушел на урок любимой физики, который не хотел пропускать. Бывало, что дети из-за дежурства пропускали новую тему или контрольную, которую им предлагали написать, оставшись после уроков. За что их так наказывают? – возмущается на местном форуме владимирская мама шестиклассника Мария Афанасьева. – При этом нам объяснили, что заставлять детей мыть полы в классе не имеют права. Это замечательно, но почему убираться в столовой заставляют?

Кстати, по закону «Об образовании» привлекать учеников к труду можно только с согласия родителей. Это касается не только дежурств, но и, например, субботников. Если же школьная администрация настаивает, можно жаловаться в городское управление образования или сразу в прокуратуру. Например, Архангельская областная прокуратура после обращения одной из мам, признала незаконными дежурства, из-за которых школьники не посещают уроки.

А мне пилить охота!

Еще одно школьное наследие советского времени – гендерное разделение на уроках труда, ныне – технологии. Если в начальной школе все дружно развивают мелкую моторику, клея открытки и пробуя вышивать цветочки, то в средних классах все меняется. Предполагается, что ребята осваивают необходимые навыки, соответствующие их будущей семейной роли: забивают гвозди, клеят обои, варят, шьют. В реальности мальчики делают кривоногие табуретки и вырезают макеты мечей из фанеры. Девочки шьют то же, что шили их мамы и бабушки: фартуки, ночные рубашки и юбки. Поскольку пользоваться этим не будет никто и никогда, родители из экономии покупают самую дешевую ткань, и получается уродство.

Еще девочки «готовят».

- Наши дети готовили на трудах бутерброды со шпротами и рулетики с лавашом и крабовыми палочками. Почему такой странный выбор? Это не самые полезные продукты для детей, - недоумевает Ирина Карпова. – Но самое ужасное, что детей заставляли это есть. Моя, например, не ест ничего с майонезом, зачем впихивать насильно?

Родители недоумевают: зачем вообще в современном мире учить городских детей сколачивать скамейки, если они мечтают программировать? И так ли важно умение самому сшить похожую на мешок ночную рубашку или фартук с оборочкой, учитывая, что в семье ими никто не пользуется? Не говоря уж о том, что разделяя уроки на «М» и «Ж», школа с детства закладывает в сознание принцип неравенства полов - то, с чем сейчас борется весь цивилизованный мир.

К слову, у каждой школы есть возможность самостоятельно составить рабочую программу учебных курсов, и вместо готовки вести уроки робототехники, легоконструирования или вовсе заменить технологию дополнительной информатикой. Но почему-то, как и в случае с дежурствами, школа предпочитает действовать по советским шаблонам.