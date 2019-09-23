Корпорация развития Владимирской области воскресла

Осенью прошлого года незаметно для широкой общественности коллегией департамента имущественных и земельных отношение было принято решение о ликвидации Корпорации развития Владимирской области. Считалось, что работа этого акционерного общества была не особенно эффективной. Через год администрация Владимирской области неожиданно решила притормозить ликвидацию корпорации, нашла ей нового руководителя и заявила о готовности продолжать работу.

Руководитель из песчаных карьеров

Руководить АО назначен уроженец Мурома Дмитрий Аксенов, в последнее время работавший в Ковровском карьерном управлении и Ковровском электромеханическом заводе. До этого Дмитрий Аксенов сменил несколько мест работы в коммерческих банках, руководил их территориальными офисами в восточной части Владимирской области. Так что человек для этой структуры он не новый. Сейчас в штатном расписании Корпорации развития Владимирской области значатся три должности: руководителя, бухгалтера и секретаря.

У корпорации есть две дочерние компании, занимающиеся разработкой песчаных карьеров. При ликвидации их собирались продать, но предложенная цена за них не устроила врио вице-губернатора по промышленной политике Максима Бруснецова. По данным куратора владимирской промышленности, за две «дочки» Корпорации развития потенциальные покупатели предлагали 20 миллионов рублей.

- Была оценка в моем понимании заниженная, - пояснил Максим Бруснецов.

Если продать компании через торги за приемлемую цену не получится, то корпорация развития продолжит заниматься управлением карьерным бизнесом.

Новый руководитель Корпорации развития Владимирской области Дмитрий Аксенов также рассказал об акционерном капитале АО. По его словами, 100 миллионов рублей, вложенных в создание конторы четыре года назад, никуда не делись. Эти деньги на протяжении жизни корпорации, разумеется, тратились, но и возвращались в качестве прибыли.

- Акционерный капитал в 100 миллионов остается, эти деньги не были потрачены на карьеры, которые сейчас продаются по 20 миллионов. То, что сейчас будет продаваться, пойдет плюсом к этим деньгам. В этих карьерах корпорация через дочернюю фирму ООО «Георазвитие» владеет разными долями: от 15% до 30%. Дороже их через торги продать можно, дешевле – нет.

Чем будет заниматься Корпорация развития?

Максим Бурснецов сообщил, что не знает, кто именно принял решение ликвидировать корпорацию развития и осенью прошлого года не придал большого значения этому процессу. Тем временем акционерное общество прошло проверку Счетной палаты и администрации области, выяснилось, что дебиторской и кредиторской задолженности у нее нет. Документация в открытом доступе говорит обратное: за четыре года у АО сплошные убытки – 10 миллионов рублей. Но Максим Бруснецов заявил, что серьезных проблем у корпорации нет.

- Нормальная работающая компания, которую подали в ликвидацию, - охарактеризовал Корпорацию развития Владимирской области Максим Бруснецов.

Корпорация развития Владимирской области в первую очередь будет помогать потенциальным инвесторам реализовывать свои проекты. По словам Максима Бруснецова, компании, приходя на новую территорию, хотят разделить риски. Кроме того, в ближайшее время Корпорация развития региона должна взяться за управление технопарком в Камешково.

- Взять Камешково, там коммерсанта нагрузили задачей создать управляющую компанию, - обрисовал ситуацию Максим Бруснецов. – Потратили деньги, для чего – до сих пор разобраться не могу. И мы сейчас имеем техническую сложность – вся земля передана в аренду коммерсанту. А почему? Это должна быть четко функция корпорации. Мы сейчас будем точно Камешково забирать. Как я туда буду инвесторов сажать. Не имею ввиду, что будут забирать землю или технопарк. Просто корпорация должна этим управлять. Та же зона «Доброград». Также совместно будет управляться с коммерсантом. Проблемные активы в регионе, кто ими будет управлять? Я что ли? Я не могу. Администрация области не имеет права управлять активами.

Кроме того, Корпорации развития будет выступать неким антикризисным менеджером при выполнении государственных заданий.

- Есть такие вещи, которые просто нужно сделать, - поясняет Максим Бруснецов. – Например, построить сельский ФАП. Объявляем торги. Раз никто не заявился, два, три. Неизвестно по каким причинам. Может процент дохода не устраивает, может что-то другое. А построить все равно надо. И тогда за дело берется Корпорация развития. Как это будет, мы пока не знаем. Возможно, через дочернюю фирму.

По словам Максима Бруснецова, Корпорация развития Владимирской области должна работать хотя бы с минимальной прибылью, но в большей степени способствовать развитию региона.