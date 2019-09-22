2019-09-20T18:45:12+03:00
Общество

Владимиру нужно еще три моста через Клязьму

А Лыбедскую магистраль еще надо достроить
Сергей МОРКОВКИН
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..Фото: Анна ДЕКТЯРЕВА
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Новый генплан Владимира, который близок к утверждению на ближайшей сессии горсовета, предусматривает строительство как минимум трех новых мостов через Клязьму. Первый мост должен стать частью так называемого Восточного объезда города, он пройдет рядом с Сунгирем мимо Долгой Лужи и Уварово и выйдет на Южную объездную. Второй мост появится у ТЭЦ как часть дороги, отходящей от Лыбедской магистрали к Заклязьминскому району. Наконец, третий мост должен появиться у Рахманова переезда.

- Все мы прекрасно понимаем, что у нас перегружен мост через Клязьму, весь транзит идет через центр. Очень необходим выход с объездом у ТЭЦ и новая связь - через развязку на Лыбедской магистрали. Эта связь появилась не сейчас, ее предлагали еще в генпланах 1940-ых годов. Мы к этому решению вернулись, - пояснил планы мэрии по строительству мостов главный архитектор города Владимира Андрей Быков.

Не менее важным архитектор города видит развитие внутригородской сети дорог. В частности, Андрей Быков заявил, что проект строительства Лыбедской магистрали, с такой помпой открытой экс-губернатором Светланой Орловой, вовсе не завершен.

- Лыбедская магистраль должна выйти на Студеную гору через улицу Федосеева. Дальше нужно рассмотреть вопрос строительства развязок на Садовой площади, как и на площади Фрунзе. Это вопрос отдельного проекта.

Самой главной проблемой развития транспортной инфраструктуры города Андрей Быков считает строительство еще одного Северного объезда города. Если он когда-нибудь появится, то мэрия воплотит в жизнь давнюю идею забрать городу Пекинку.

А вот дорогу через лесопарк "Дружба" из генплана стерли. По словам Андрея Быкова, этот проект с учетом отмены строительства жилья в районе Семязино на данный момент не актуален.

- Для нас важно московское направление, здесь слабо развита транспортная инфраструктура, часть улиц перегружена. В первую очередь, это Верхняя и Нижняя Дуброва. В старом генплане предусматривалась пробивка дороги к Пекинке через лесопарковую зону. Сейчас ее в проекте нет. Мы пока сохраняем аэропорт ("Семязино"), и развитие транспортной структуры, которая закольцовывала улицу Мира, Нижнюю Дуброва и территорию аэропорта, ока отпадает. Поэтому в новом генплане переориентированы транспортные потоки из промышленной зоны с выходом на объездную южную магистраль.

Новый генплан города Владимира рассчитан на ближайшие 20 лет. Однако изменения в него вносятся как правило через 5-7 лет. Действующая редакция генплана принята в 2015 году.

ИСТОЧНИК KP.RU

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