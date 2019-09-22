«Опасное серебро»: владимирские спасатели просят не сметать ртуть веником и не выбрасывать в унитаз

С наступлением сезона простуд люди начинают чаще разбивать ртутные градусники. Что ртуть, разлившаяся по дому, опасна - знают все. А вот что делать в такой ситуации - мало кто в курсе.

Владимирцы, столкнувшиеся с проблемой, бегут за помощью в интернет и соцсети. В популярном паблике города набрались десятки подсказок, но половина из них неверна. Кто-то советует аккуратно собрать ртуть, смыть в унитаз, а остатки стекла отнести в специальные контейнеры, другие говорят, что срочно нужно вызывать МЧС. «Комсомолка» разобралась, кому нужно звонить при ЧП и куда нести старые градусники, которые пока еще целы.

В пресс-службе ГУ МЧС по Владимирской области ответили, что это не тот случай, когда нужно вызывать подразделения экстренного реагирования. Со ртутью в таком количестве можно справиться самостоятельно, главное - соблюдать все правила.

- Сначала нужно открыть окна - чем теплее в квартире, тем активнее происходит испарение металла. Никого не пускать в комнату, закрыть двери, постелить мокрый коврик на входе. Далее — приступить к сбору шариков ртути. Но не голыми руками! Нужно взять либо медицинскую грушу - клизму, либо лист плотной бумаги, либо лейкопластырь. Все осколки и шарики ртути собрать в герметичную тару — подойдет банка с крышкой. Не нужно включать пылесос и мести веником! Это только распространит ртуть, а пылесос и веник придется выбросить из-за сильного загрязнения, - сообщили в МЧС.

Следующий шаг - обработать пол и предметы, на которые попала ртуть, хлорсодержащим препаратом. В пластиковом (не металлическом!) ведре приготавливается раствор хлорсодержащего отбеливателя («Белизна» или порошковый отбеливатель) из расчета 1 литр средства на 8 литров воды (2% раствор). Полученным раствором, с использованием губки, щетки или половой тряпки промывается пол и другие загрязненные поверхности. Особое внимание уделяется щелям паркета и плинтусов. Нанесенный раствор выдерживается 15 минут, затем смывается чистой водой. В дальнейшем желательно регулярное мытье пола мыльно-содовым раствором и интенсивное проветривание.

Остается вопрос: убрали ртуть, а куда ее девать из банки? В Роспотребнадзоре по Владимирской области предупреждают: выбрасывать ртуть в мусорный контейнер нельзя! После всех процедур нужно позвонить в свою управляющую компанию и объяснить ситуацию. К вам должны приехать специалисты, у них есть договоры со службами утилизации отходов.

- Если вы разбили градусник поздним вечером, и понятно, что в такое время управляющей компании звонить не стоит, то закрытую банку с ртутью нужно оставить в этой же комнате, а спать — в другой. На утро вызвать сотрудников управкомпании, - рассказали в Роспотребнадзоре.

Если у вас одна комната, то вынести банку можно ко входной двери. После ЧП несколько раз сделать влажную уборку.

Но не каждый человек самостоятельно справится со ртутью - кому-то трудно из-за возраста, кто-то просто склонен к панике. Кому звонить? Объяснить проблему можно по телефонам «05» - единая дежурно-диспетчерская служба, которая работает круглосуточно, и «39-99-99» - телефон доверия.

Чтобы избежать таких случаев, многие специалисты советуют сдать старые ртутные градусники и купить электронный. Его стоимость во Владимире — от 160 рублей, может, удастся найти дешевле. Некоторые так привыкли к ртутным градусникам, что не готовы менять его на другой: тогда надо купить тот же ртутный градусник, но в оболочке, которая не пропускает опасный металл.

КОНКРЕТНО

Куда нести старый градусник?

Во Владимире есть только одно место, где принимают старые градусники — специальный контейнер в гипермаркете «Глобус». Там также принимают батарейки, энергосберегающие лампы. Утилизирует эти отходы компания «Вторма Клининг». Ртутносодержащие отходы также утилизируют ООО «Инжиниринг» и ООО «Эконорма», но по договорам с юридическими лицами — то есть к обычным гражданам специалисты не выезжают.