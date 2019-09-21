Во Владимире появится пять новых светофоров «с кнопкой»

Что лучше - светофор или «островок безопасности» посреди трассы, если речь идет о школьниках, перебегающих дорогу? Или то и другое?

Это обсудили депутаты владимирского горсовета на совместном заседании комитетов по местному самоуправлению и правопорядку и по образованию и социальной политике.

Президент Ассоциации автошкол Владимирской области Михаил Дюковский предложил обсудить сооружение «островков безопасности», которые в последнее время появляются во Владимире все чаще. По его мнению, такие островки во Владимире не нужгны - они небезопасны для пешеходов и неудобны для водителей. Его поддержал депутат горсовета Дмитрий Кушпита, директор школы №40. Он сказал, что эти островки затрудняют движение транспорта, создают «бутылочные горлышки», когда две полосы переходят в одну.

Парадокс в том, что именно это и есть одна из их функций. По первому, прямому назначению, во Владимире «островки безопасности» не нужны. Изначально они были придуманы, чтобы дать пешеходам возможность перейти широкую дорогу в два этапа по светофору, когда времени зеленого сигнала не хватает на полный переход. Во Владимире дорог, которые нельзя было бы перейти на зеленый свет за один прием, практически нет - разве что Пекинка у «Ленты» и у «Глобуса». Все остальные дороги достаточно узкие, и за те 20-30 секунд, пока горит зеленый свет, их перейти может даже пожилой человек с палочкой. Тем более во Владимире не нужны «островки безопасности» на нерегулируемых переходах на двухполосных дорогах - там вполне реально остановиться посередине, на разделительное полосе, и посмотреть вправо-влево второй раз.

Так что основная функция этих островков во Владимире - именно вынудить водителей снизить скорость перед переходом. Это достигается как раз сужением крайней левой полосы или вообще сужением дороги до одной полосы. Однако того же эффекта можно добиться, если перед переходами соорудить «лежачих полицейских» - искусственные неровности. Кстати, именно это предложили недавно общественники из «Народного контроля» и сотрудники ГИБДД во время недавнего рейда по проверке ремонта дорог.

Второй способ эффективно обезопасить переходы - это установить «вызывные светофоры» на участках с небольшим и неравномерным пешеходным трафиком. В просторечии - «светофоры с кнопкой». Именно такое предложение рассмотрели депутаты и решили рекомендовать администрации города поставить светофоры с кнопкой около школ, расположенных у проезжих улиц. В 2020 году депутаты предлагают поставить пять таких светофоров: около общеобразовательных школ №34, №35, № 2, №10 и около детской школы искусств №3.

Кроме очевидного преимущества - машины не останавливаются на красный свет, если нет пешеходов, которые собрались переходить дорогу - у светофоров с кнопкой есть и психологический эффект. Как показали проведенные в Европе исследования, вызывной светофор существенно снижает число переходов на красный свет, причем даже если кнопка не работает, а просто является муляжом, а светофор переключается в стандартном режиме! Человеку психологически проще ждать зеленого света, если он сам его включает.

Пока во Владимире только два светофора с кнопкой - около Соборной площади и в Загородном парке.

КСТАТИ

Владимирские депутаты предложили обратиться в Заксбрание с тем, чтобы областные парламентарии передали дальше наверх из предложения о регулировании движения электросамокатов и электровелосипедов со скоростью больше 40 километров в час. Во Владимире в последние годы становится все больше электротранспорта, а его движение не регулируется никак, и молодежь на электроскутерах и электросамокатах гоняет по тротуарам.