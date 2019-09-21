2019-09-20T18:29:23+03:00
Общество

Жители всей области собрали подарки к учебному году ребятам из детдомов

Сотрудники владимирской Роспечати привезли в суздальский детдом 6 коробок с игрушками и канцтоварами
Елена Масленникова
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В благодарность за подарки детишки исполнили гостям песнюВ благодарность за подарки детишки исполнили гостям песнюФото: Елена Масленникова
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Малыши с улыбками залетали в музыкальный зал и рассаживались по стульчикам. Они знают, что такие внеплановые собрания бывают только тогда, когда приезжают гости с подарками. К новому учебному году представители владимирской «Роспечати» провели традиционную акцию под названием «Подари детям радость». В 162 киосках владимирской области покупатели могли приобрести канцелярку, раскраски, книги, игрушки и подарить их детишкам детских домов.

Детишки окружили представителей Роспечати, раздававших подарки Фото: Елена Масленникова

Детишки окружили представителей Роспечати, раздававших подаркиФото: Елена Масленникова

- Мы уже в третий раз проводим акцию. Первая была посвящена 1 июня, затем к Новому году, и вот сейчас, к учебному году. Мы курируем 4 детских дома: в Кольчугино, Юрьев-Польском, Муроме и Суздале, - рассказала Татьяна Гаврилова, коммерческий директор АО «ВТФ «Печать».

Шесть коробок счастья представители Роспечати привезли детишкам Суздальского детского дома Фото: Елена Масленникова

Шесть коробок счастья представители Роспечати привезли детишкам Суздальского детского домаФото: Елена Масленникова

Шесть коробок счастья представители Роспечати привезли детишкам Суздальского детского дома Фото: Елена Масленникова

Шесть коробок счастья представители Роспечати привезли детишкам Суздальского детского домаФото: Елена Масленникова

В этот раз подарков собрали на 200 тысяч рублей. Их поровну распределили между детскими домами. В Кольчугино и Муроме живут детишки постарше. Им отправили канцелярку и книги. В Юрьев-Польском и Суздале - детки поменьше. Им привезли игрушки, раскраски и книжки для самых маленьких.

Малышня была очень рада подаркам Фото: Елена Масленникова

Малышня была очень рада подаркамФото: Елена Масленникова

Малышня была очень рада подаркам Фото: Елена Масленникова

Малышня была очень рада подаркамФото: Елена Масленникова

- У нас сейчас в детском доме 22 малыша. Самому маленькому- 4 года, старшему- 9 лет. Детки всегда очень рады подаркам. Мы никогда не отказываемся от помощи, - рассказала Ираида Долженко, руководитель ГКУ ВО «Суздальский специальный (коррекционный)детский дом».

6 коробок счастья вскрыли быстро. Малышня окружила представителей Роспечати, разбирая из их рук машинки, пистолетики и куклы. Детишки гостей поблагодарили - дружно спели песню. Следующая акция от Роспечати пройдет перед Новым годом. Участвуйте, помогайте дарить детям радость.

ИСТОЧНИК KP.RU

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