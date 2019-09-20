На проспекте Ленина собираются убрать единственный бессветофорный переход

Проспект Ленина включен в план ремонта дорог на будущий, 2020 год. Видимо, тогда же там ликвидируют единственный нерегулируемый пешеходный переход - напротив дома №65. А может быть, это произойдет и раньше. Такую идею продвигают общественники из «Народного контроля» и сотрудники владимирского ГИБДД. Слишком много там аварий. В 2017 там случилось 4 ДТП и четверо людей пострадали, в 2018 — уже 12 аварий и шестеро пострадавших.

Местные бабули против такой инициативы.

- И что? И как я ходить буду? Для меня каждый шаг - шаг жизни. Сколько я пройду? Мне далеко до другого перехода. 250 метров до него. Может молодежь добежит, а я могу и не доползти, - считает Клавдия Ивановна, жительница дома №67 по проспекту Ленина.

Объективности ради, до перехода со светофором не 250 метров, а 120. Так что ползти худо-бедно до регулируемого перехода, видимо, придется. Общественники подготовили целую папку со своими предложениями для сити-менеджера Андрея Шохина. В управлении ГИБДД заявили, что поддерживают ликвидацию нерегулируемого перехода на проспекте Ленина. Кроме того, у представителей Госавтоинспекции тоже есть ряд инициатив.

1. Проспект Ленина - ликвидация нерегулируемого пешеходного перехода в районе поворота на улицу Ставровская.

2. На участке Усти-на-Лабе, в районе пересечения с улицей Каманина перед нерегулируемым пешеходным переходом установить искусственные неровности.

3. Установить искусственные неровности на улице Луначарского, в районе пересечения с улицей Полины Осипенко, на улице Мира, в районе домов 34, 28 А и 36А.

- Большинство объектов находятся рядом со школами. Установка неровностей обеспечит дополнительную безопасность наших детей. - рассказал инспектор по особым поручениям УГИБДД по Владимирской области Евгений Монахов.