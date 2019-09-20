2019-09-19T17:45:56+03:00
Общество

Власти Владимирской области посчитали, сколько зарабатывают бюджетники

Средняя зарплата чуть не дотянула до 30 тысяч рублей
Анна ДЕКТЯРЕВА
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..Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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В администрации Владимирской области посчитали среднюю зарплату работников бюджетной сферы за 2019 год. Это делать необходимо, потому что средняя зарплата бюджетников - важный показатель отчетности перед федеральными властями: согласно указу президента, для учителей, воспитателей и медсестер она должна быть не ниже средней по региону, а для преподавателей вузов и научных работников - в два раза выше средней по региону.

Подсчет показал: средний доход от трудовой деятельности работников бюджетной сферы в области равен 28,2 тысячи рублей. Обратите внимание - это не зарплата, а именно доход - сюда относятся и премии, и выплаты на литературу учителям, и доплаты молодым специалистам - в общем, дополнительные выплаты. Средняя зарплата в сфере школьного образования уже несколько ниже - 26,8 тысяч рублей. Но и это «общие» цифры - они отражают именно получку, начисленную за месяц, а не средний оклад на одну ставку. Большинство учителей работает на полторы ставки или ведут дополнительные занятия, продленку, кружки - все это учитывается в «средней зарплате». Конечно, дополнительные доходы увеличивают показатели для отчетности, но насколько хорошо, если учитель, вместо подготовки к урокам, ведет продленку, а врач берет дополнительные дежурства?

КОНКРЕТНО

Сколько получают бюджетники

Учителя общеобразовательных школ - 30,9 тыс. рублей;

Воспитатели детских садов – 28,2 тыс. рублей;

работники учреждений дополнительного образования – 29,8 тыс. рублей;

преподаватели и мастера производственного обучения колледжей и училищ – 31,5 тыс. рублей;

работники учреждений культуры – 29,2 тыс. рублей;

врачи – 58,1 тыс. рублей;

средний медицинский персонал – 29,4 тыс. рублей;

младший медицинский персонал – 28,5 тыс. рублей;

социальные работники – 28,3 тыс. рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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