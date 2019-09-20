До 18 нельзя: владимирских подростков не пустят на концерт Metallica

Концерт легендарной рок-группы и Симфонического оркестра Сан-Франциско смогут увидеть на большом экране 9 октября жители 25 городов по всей России. В число счастливчиков попал и Владимир. Выступление специально сняли для больших экранов кинотеатров. Возможность побывать на показе совместного шоу двух легенд, где прозвучит как культовая классика, так и новые песни Metallica в симфонической обработке, взбудоражила владимирских поклонников. Но оказалось, что концерт имеет возрастное ограничение 18+, и несовершеннолетних в зал не пустят даже с родителями.

- Мы руководствуемся правилами посещения кинотеатра и Федеральным законом «О защите детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию». Информационная продукция, имеющая возрастное ограничение «18+», является запрещенной для детей. Проход лиц, не достигших восемнадцати лет, на фильмы с ограничением «18+» не допускается, в том числе в сопровождении законных представителей, - пояснил заместитель генерального директора, директор владимирского филиала «Киномакс-Буревестник» Андрей Семенов.

Какое именно ограничение появится на фильме – решает не сам кинотеатр, а Министерство культуры. Фильмы, концерты и спектакли с пометкой 18+ могут содержать откровенные эротические сцены, к восприятию которых, как считается, не готова психика более молодых товарищей. Туда не пропустят подростка, даже если он станет совершеннолетним через месяц и пришел вместе с родителями. Если молодой человек выглядит младше своих лет – у него могут потребовать паспорт, а если его не будет – имеют полное право не пускать.

Но такие жесткие правила действуют только на мероприятия с ограничением 18+. На фильмы и концерты с ограничением 6+, 12+ или 16+ сможет пройти и ребенок помладше, но только с мамой, папой или педагогом. С таким подходом согласна и прокуратура.

- По практике кинотеатры правы. Если 18+ в законе записано, то вообще запрещено к просмотру детьми до восемнадцати лет. Должен быть осуществлен контроль, но как именно он проходит в конкретном случае – не могут сказать. Если стоит ограничение 16+, с родителями младшие дети могут прийти. Но родители несут гражданско-правовую ответственность, если они проходят с детьми на фильм с ограничением возраста, - прокомментировала старший помощник прокурора Владимирской области Виктория Туркова.

Кстати, если подросток проберется на показ 18+, организаторам грозит штраф, а юридическим лицам дополнительно могут и приостановить работу на срок до 90 суток. Прецеденты уже были: в 2017 году предпринимателя, который привез владимирским зрителям столичный спектакль «Мастер и Маргарита», оштрафовали на пять тысяч рублей. Как оказалось, на представление, имевшее возрастной ценз 18+ и содержащее сцены «обнаженки», прошли сразу несколько несовершеннолетних.