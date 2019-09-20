Дети хлопали, когда потушили пожар: по легенде в школе №49 загорелся кабинет

Во владимирской школе №49 прошли показательные пожарно-тактическое учения. По легенде загорелся кабинет на третьем этаже школы.

По легенде пожар случился на третьем этажеФото: Валерия ПРОНИНА

Сотрудники МЧС приехали за считанные минуты, развернули штаб, подняли автолестницу и подъемник и стали сбрасывать на крышу пену. Детей сразу же вывели из школы на стадион, а вот троих старшеклассников пришлось «спасать» - они не смогли вовремя выбежать.

Эвакуицая детейФото: Валерия ПРОНИНА

Один школьник спрыгнул со второго этажа на «куб жизни» - пневматическое прыжковое спасательное устройство. Еще двоих пострадавших пришлось забирать с крыши. Пожарные поднялись туда на подъемнике и спасли ребят, один из которых был ранен. Старшеклассники не испугались, наоборот, вели себя так, как будто не впервые «катаются» на кране. Пока одни пожарные тушили третий этаж, другие — приземлились и отдали раненого медикам. Сотрудники «скорой» осмотрели ученика и положили на носилки, чтобы отвезти в больницу. Сотрудники МЧС вновь забрались на кран, чтобы сбросить на крышу школы пену. Дети со стадиона с восторгом наблюдали за происходящим, а потом, когда потушили, - захлопали в ладоши. Учителя удивились такой реакции — ничего заранее не обговаривалось.

- Мы увидели это впервые. Захватывающе! - рассказали два мальчика из 7 «б» класса. - Рады, что у нас в школе все работает — такую громкую сигнализацию до этого не слышали. Но мы можем быть уверены, что мы в безопасности.

Пострадавшего - в карету скорой помощиФото: Валерия ПРОНИНА

- Личный состав должен уметь четко и слаженно действовать как с руководством объекта, так и с другими службами. Помимо этого, совершенствовать свои навыки и показывать пример подрастающему поколению. В рамках учений мы продемонстрировали элементы с применением высотной техники, - дополнил замначальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ МЧС Дмитрий Ермолаев.

Совершенствовать свои навыки и подавать пример подрастающему поколениюФото: Валерия ПРОНИНА

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.vladimir.kp.ru/video/embed/733047" frameborder="0"></iframe> Пену-на крышу! Учения ГУ МЧС по Владимирской области.Валерия ПРОНИНА