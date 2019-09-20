2019-09-19T17:59:18+03:00
Общество

Дети хлопали, когда потушили пожар: по легенде в школе №49 загорелся кабинет

Пожарные эвакуировали учеников и спасли троих «пострадавших»
Валерия ПРОНИНА
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Спасатели приехали за считанные минутыСпасатели приехали за считанные минутыФото: Валерия ПРОНИНА
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Во владимирской школе №49 прошли показательные пожарно-тактическое учения. По легенде загорелся кабинет на третьем этаже школы.

По легенде пожар случился на третьем этаже Фото: Валерия ПРОНИНА

По легенде пожар случился на третьем этажеФото: Валерия ПРОНИНА

Сотрудники МЧС приехали за считанные минуты, развернули штаб, подняли автолестницу и подъемник и стали сбрасывать на крышу пену. Детей сразу же вывели из школы на стадион, а вот троих старшеклассников пришлось «спасать» - они не смогли вовремя выбежать.

Эвакуицая детей Фото: Валерия ПРОНИНА

Эвакуицая детейФото: Валерия ПРОНИНА

Один школьник спрыгнул со второго этажа на «куб жизни» - пневматическое прыжковое спасательное устройство. Еще двоих пострадавших пришлось забирать с крыши. Пожарные поднялись туда на подъемнике и спасли ребят, один из которых был ранен. Старшеклассники не испугались, наоборот, вели себя так, как будто не впервые «катаются» на кране. Пока одни пожарные тушили третий этаж, другие — приземлились и отдали раненого медикам. Сотрудники «скорой» осмотрели ученика и положили на носилки, чтобы отвезти в больницу. Сотрудники МЧС вновь забрались на кран, чтобы сбросить на крышу школы пену. Дети со стадиона с восторгом наблюдали за происходящим, а потом, когда потушили, - захлопали в ладоши. Учителя удивились такой реакции — ничего заранее не обговаривалось.

Приземление Фото: Валерия ПРОНИНА

ПриземлениеФото: Валерия ПРОНИНА

- Мы увидели это впервые. Захватывающе! - рассказали два мальчика из 7 «б» класса. - Рады, что у нас в школе все работает — такую громкую сигнализацию до этого не слышали. Но мы можем быть уверены, что мы в безопасности.

Пострадавшего - в карету скорой помощи Фото: Валерия ПРОНИНА

Пострадавшего - в карету скорой помощиФото: Валерия ПРОНИНА

- Личный состав должен уметь четко и слаженно действовать как с руководством объекта, так и с другими службами. Помимо этого, совершенствовать свои навыки и показывать пример подрастающему поколению. В рамках учений мы продемонстрировали элементы с применением высотной техники, - дополнил замначальника управления организации пожаротушения и проведения аварийно-спасательных работ МЧС Дмитрий Ермолаев.

Совершенствовать свои навыки и подавать пример подрастающему поколению Фото: Валерия ПРОНИНА

Совершенствовать свои навыки и подавать пример подрастающему поколениюФото: Валерия ПРОНИНА

Пену-на крышу! Учения ГУ МЧС по Владимирской области.Валерия ПРОНИНА

Тушение условного пожара. Учения ГУ МЧС по Владимирской области.Валерия ПРОНИНА

ИСТОЧНИК KP.RU

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