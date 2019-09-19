Владимирские школьники любят борщ и рыбные котлеты

В 2019 году на питание владимирских школьников предусмотрено 111 миллионов 508 тысяч рублей. 61,6 % - это деньги городской казны, остальные 38,4 процента выделены областным бюджетом в виде субсидии.

Всех льготников кормят бесплатно

Напомним, с этого года завтраки для начальных классов стали платными - 40 рублей в день. Обед - 50 рублей. Кстати, в прошлом году завтрак стоил 30 рублей, обед - 45. Но не все так плохо: родителям учащихся с 1 по 4 классы на завтраки предоставлена компенсация в размере 20 рублей, т.е. платят они из 40 рублей только 20. Кроме того, право на бесплатные завтраки или обеды сохранили дети льготных категорий. Это прежде всего малообеспеченные семьи и дети-инвалиды.

- Вот в 49 школе, например, 15 процентов школьников пользуется льготами на питание. Сколько всего по городу школьников воспользовались правом кушать бесплатно, мы подсчитываем, потому что многих даже приходится уговаривать, - рассказала Ирина Пенькова, зам. начальника городского управления образования.

Организацией питания во владимирских школах занимаются три комбината. Они привозят в школы продукты, из которых детям готовят завтраки и обеды. МУП «КП» «Школьный» поставляет продукцию в 20 школ Ленинского района, комбинат питания «Сунгирь» - в школы Октябрьского района и МУП «Мелкий опт» - бывшая «Новинка» - в школы Фрунзенского района.

- Практически все сырье мы закупаем у проверенных производителей Владимирской области: мясо, колбасные изделия, молочная продукция, хлеб,овощи. Все продукты соответствуют ГОСТам. Мы проверяем поставщиков и производителей на предмет качества продукции. Даже если есть какие-то плохие отзывы в интернете, мы с такими не работаем,- рассказала директор МУП «КП»Школьный» Надежда Зайцева.

Меню не повторяется две недели

Что должны есть школьники, как часто и в каком объеме, четко прописано в санитарных нормах и правилах. Меню для школьников составляется на 2 недели и согласовывается владимирским управлением Роспотребнадзора. В ежедневном рационе школьников должны быть: мясо, молоко, овощи, хлеб, растительное и сливочное масло. Один раз в три дня на столах школьников должны появляться рыба, яйца, сыр и творог. В течение двух недель блюда не могут повторяться. Каждый день что-то новое.

Предпочтения школьников повара уже изучили.

- Из супов дети с удовольствием едят борщ и гороховый суп, наверное потому что его дома редко готовят. Из горячего они предпочитают рыбные котлеты, а вот жареную рыбу — не очень. А из закусок - по две порции берут салат из свеклы и салат из моркови с сухофруктами. А еще дети очень охотно едят винегрет. Мы туда еще кладем кусочек селедочки, а дети потом приходят домой и говорят мамам, что они селедку под шубой ели, - поделилась Надежда Зайцева.

На комбинате есть свой кондитерский цех. Там выпекают булочки и коржики. Другие сладости детям не привозят. Если только в буфет. В 39 школе, например, в коридорах постоянно встречаются фантики от ирисок. В прошлом году их продавали по рублю, сейчас за полтора. Дети после обеда на выданные родителями деньги скупают эти ириски пакетами.

ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

В школе №2 города Радужный мамы и папы обеспокоены ситуацией с организацией питания. В местных соцсетях они пишут, что в этой школе не хватает поваров, поэтому детей не кормят.

Это недостоверная информация, рассказала нашей редакции директор Татьяна Борисова.

- У нас в школе 1037 учащихся, из них 600 питается бесплатно. У нас один повар из 4 штатных единиц, который работает на полторы ставки. И мы попросили вернуться шеф-повара, которому уже 65. Шеф-повар работает на полставки. Так вот эти два человека обеспечивают питание бесплатникам. Для тех, кто желает питаться платно, еду поставляет кафе Радужное. А таких желающих от 50 до 70 человек.

Школа № 2 города РадужногоФото: Елена Масленникова

Директор школы признает,что проблема с кадрами есть. За 6 лет школьная столовая никогда не была укомплектована поварами на сто процентов. Кто ж пойдет работать на зарплату в 11 тысяч рублей, со всеми надбавками - 16.

- Я много раз говорила родителям: что жаловаться, помогайте. Есть возможность, приходите к нам работать. Мы обучим. Вот сейчас пришел к нам кухонный работник, но так его обучить нужно. Мы уже договорились с колледжем, поэтому скоро у нас появится еще один повар, - рассказала Татьяна Борисова.

Пока родители появляются в школе только с проверкой. Сегодня представители родительского комитета лично убедились, что детей кормят вкусно и за перемену они все успевают.