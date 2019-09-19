Общественники из «Народного контроля» проверили качество ремонта владимирских дорог

В рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» в этом году в области должны отремонтировать 47 дорог: 18 - во Владимире и 29 - региональных. Срок окончания ремонта - 1 ноября. Но прогнозы общественников из «Народного контроля» неутешительные. Успеем вряд ли. На 17 сентбря подрядчиками отремонтированы и сданы меньше 80 процентов дорог. В общем рейтинге Владимирская область по этому показателю скатилась со 2 на предпоследнее, 16 место. Хуже нас только Смоленская область.

Обновленный пешеходной переход около 43 школы на улице Диктора ЛевитанаФото: Елена Масленникова

- Еще в начале июня по рейтингу мы были вторыми, потому что вовремя торги провели и определили подрядчиков. А сейчас скатились до 16 места, потому что качество ремонта оставляет желать лучшего, и в сроки ремонта не укладываемся. И, что важно, жители не удовлетворены качеством ремонта, - рассказал Сергей Федяев председатель правления межрегиональной общественной организации потребителей «Народный контроль».

Представители «Народного контроля» в компании журналистов проехались по владимирским дорогам, чтобы оценить, качественно ли свою работу выполняют подрядчики, показать дороги, запланированные к ремонту в 2020 году, и убитые дороги, которые в список нуждающихся в ремонте включить забыли.

Нерегулируемый пешеходный переход на проспекте Ленина хотят убратьФото: Елена Масленникова

Первый объект - улица Северная. Недавно подрядчик сдал этот участок, администрация Владимира его приняла. А у общественников есть претензии.

- Смотрите, вон там лужа. Вода не уходит, потому что уклон неправильно сделали. А с той стороны нет бордюрного камня. И смотрите, машины просто стали парковаться на газоне, - отметил Сергей Федяев.

Такие «недоделки» - это не вина подрядчиков, говорят общественники. Просто когда составляли техзадание, такие «мелочи» забыли включить. Та же проблема и на улице Диктора Левитана, у 43 школы. Там появилось свежее дорожное полотно и яркая зебра, которой очень рады школьники и учителя

- Раньше дорога была со старым покрытием и зебру почти не было видно. Машины тут постоянно гоняли, - рассказала директор школы Наталья Латышева. - Зебру яркую нанесли сейчас. И когда становится темно, мы больше не боимся идти по переходу. Стало безопаснее.

Дорога на ул.Северной после ремонтаФото: Елена Масленникова

Но общественники и там нашли недостатки.

- Безопаснее, конечно, стало, - согласился Сергей Федяев. - Но не совсем безопасно. Смотрите, знаки здесь все старые. Знаки «Ограничение скорости 20» и «Ограничение скорости 40» отсутствуют. Нет дублирующих знаков - «Школа» и «Дети».Ограждения стоят только с одной стороны. Фонарь висит только с одной стороны. Ну так ведь все должно быть оборудовано согласно ГОСТам, а этого не сделано. А почему? А потому, что снова забыли включить всё это при составлении техзадания. И подрядчик снова не виноват.

Общественники с трудом понимают, как администрация города формировала список дорог, нуждающихся в ремонте. Никакой диагностики дорог проведено не было. А в список дорожных участков, которые должны отремонтировать в 2020 году, вошли объекты, которые находятся в хорошем состоянии. Зато совсем убитые дороги, по мнению представителей «Народного контроля», включить забыли

Дорога на ул. Разина требует ремонтаФото: Елена Масленникова

- В списке дорог в 2020 году будут зачем-то ремонтировать Судогодское шоссе, от моста до улицы Центральной. Зачем? Дорога в хорошем состоянии. Участок на улице Луначарского тоже включен в список. Слушайте, там нормальная дорога. А вы посмотрите на дорогу на улице Разина. Она вообще убитая, и трафик тут выше, чем на Луначарского. У нас серьезные проблемы в 8 ЮЗ. Там одна единственная магистраль- это Верхняя Дуброва. Там постоянно пробки. Улица Диктора Левитана стоит в пробках. Мы считаем, что эти дороги должны быть включены в план, - считает Сергей Федяев.

Кстати, положительные сдвиги таких проверок уже есть. На улице Северной за счет средств городской казны бордюрный камень все-таки установят и парковаться на газоне автовладельцы больше не смогут.

КОНКРЕТНО

В 2020 году будут отремонтированы дороги :

- проспект Ленина (от ул. Чайковского до ул. Верхняя Дуброва),

- улица Верхняя Дуброва (от ул. Василисина до ул. Фатьянова - автомобильная дорога Ладога-Лунево (3,1 км от поворота на д.Уварово),

- улица Усти-на-Лабе (от ул. Луначарского до ул. Электрозаводской),

- улица Луначарского (от ул. Батурина до ул. Усти-на-Лабе),

- Судогодское шоссе (от моста через Клязьму до улицы Центральная микрорайона. Коммунар),

- Ерофеевский спуск (от Лыбедской магистрали до Судогодского шоссе), - улица Мира (от ул.Горького до ул. Усти-на-Лабе).