Отопление во Владимире начнут включать на следующей неделе

По правилам, центральное отопление в городе должны включать, когда пять дней подряд среднесуточная температура не превышает +8 градусов. И синоптики обещают нам это уже в ближайшее время.

С 19 сентября во Владимирскую область придет холодный циклон. По данным синоптиков, вплоть до 27 сентября по ночам будет около ноля, а днем не выше +9. В довершение ко всему все эти дни практически постоянно будут лить дожди. А когда осадков не будет, плотную стену облаков не прорвет ни единый луч солнца.

Так что вполне можно и дать отопление. А как считают в мэрии? А именно они отвечают за начало отопительного сезона во Владимире.

- Мы уже готовы включить отопление, - сказал Игорь Ефремов, заместитель руководителя отдела по связям с общественностью и СМИ администрации города. - На последнем комитете по жизнеобеспечению горсовета мы как раз рапортовали о том, что все системы уже готовы. Теперь осталось дождаться реального похолодания. Так что если прогноз синоптиков исполнится, то на следующей неделе будет подписано постановление о начале отопительного сезона во Владимире.

Получается, отопление будут включать уже 23-25 сентября. Кстати, в прошлые годы отопительный сезон в областном центре стартовал приблизительно в эти же дни. В 2018 году постановление было подписано 27 сентября, в 2017 году — 26 сентября. Так что все как обычно.