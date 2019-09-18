Активисты предлагают вернуть переходы на Гагарина и у Золотых ворот

На дорогах Владимира с начала 2019 года в 318 ДТП пострадали 411 человек, 89 из них - пешеходы. На прошлой неделе случилась очередная трагедия - на улице Гагарина мотоциклист сбил 79-летнюю пенсионерку, она умерла на месте, а сбившего ее парня до сих пор не нашли.

Погибшая бабушка переходила улицу Гагарина в неположенном месте - там, где много лет был переход, а после открытия Лыбедской магистрали его убрали. И это не первое ДТП на месте исчезнувшей «зебры». Может, вернуть переходы? Мы обсудили это с владимирским урбанистом Виктором Волчеком.

- В последнее время в центре стали убирать пешеходные переходы, и мне такая логика совершенно непонятна. Переходы не создают никакой проблемы, если они грамотно сделаны: с подсветкой, островками безопасности. Мы должны создать такие условия, в которых автомобиль не может лететь с огромной скоростью. Вот если бы в Мелехове был такой островок безопасности, то дети, которых сбили на нерегулируемом переходе, могли бы жить. Считаю, что те переходы, которые были раньше в центре города, — нужно возвращать, - говорит Виктор Волчек.

Например, у Золотых ворот фонтан поставили, недалеко сделали сквер Гоголя, а соединительную дорожку между этими двумя площадками убрали. Переход связывал два пеших пространства. Еще один переход, который следует вернуть — на улице Гагарина, где мотоциклист сбил бабушку.

- Человек привык ходить по прямому пути, а не делать лишние крюки к переходу: сначала подняться в горку, потом подождать светофор, дальше спуститься с горки и только тогда прийти к нужному месту, - объясняет Виктор Волчек. - Также надо поставить камеры. Вот как на Гагарина оказался мотоциклист, если висит знак: мотоциклистам нельзя ездить через центр города. Хотелось бы дополнительный переход и за Торговыми рядами. Там он всего один — у кафе «Метелица». Но если идти от парковки, то переходи как хочешь.

Аналогичная ситуация на перекрестке Нижней Дубровы и ул. Сперанского. Все идут к остановке напрямик, хотя до светофора - 30 метров. В Добром опасный переход — на ул. Добросельской, где остановка «Сады» и парк.

- Водители не очень хотят останавливаться на широкой трассе в районе остановки «Сады» - там выезд уже на Боголюбово. А на Егорова проблема в том, что там только переходы к рынку, а не к парку. И иногда люди вынуждены бегать. Транспортный поток не слишком большой, поэтому ДТП с пешеходами нет. Но это не значит, что нужно бегать через дорогу, - рассказал житель Доброго Сергей.

ОФИЦИАЛЬНО

В мэрии Владимира не считают нужным делать дополнительный переход на улице Гагарина.

- Там уже есть пешеходные переходы, оборудованные в соответствии с нормативными требованиями, на пересечении улиц Б. Московской и Гагарина, а также на пересечении Гагарина и Княгининской. Там проблем никогда не возникало. Главное, соблюдать все правила и не переходить дорогу в неположенном месте, - сказал официальный представитель городской администрации Александр Карпилович. - Переходы друг от друга на расстоянии 325 метров.