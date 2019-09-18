2019-09-17T18:03:39+03:00
Общество

Во Владимире обанкротилась одна из крупнейших строительных компаний

Дольщикам обанкротившейся «Вертикали» обещали достроить жилье вовремя
Ирина Мальцева
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Дома, построенные "Вертикалью". Фото с сайта застройщикаДома, построенные "Вертикалью". Фото с сайта застройщика
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Строительную компанию «Вертикаль», входящую в строительный холдинг владимирского бизнесмена Александра Шамова, 12 сентября признал банкротом Арбитражный суд Владимирской области. Инициаторы процедуры - «Владимиргражданпроект», которому фирма задолжала более шести с половиной миллионов рублей, охранная фирма «Русь» - ей должны 450 тысяч, а также покупатели квартир в строящихся домах, которым на двоих задолжали пять миллионов.

Сейчас у компании три несданных дома в микрорайонах Веризино и Веризино-2, квартиры в которых ждут 428 дольщиков. Александр Шамов уверяет, что переживать владимирцам не стоит: строители готовы выплатить все обязательства.

- Мы построим все, как было запланировано, в те сроки, которые сейчас указаны на сайте компании. Источники финансирования понятны, есть дебиторская задолженность, есть наши собственные средства, которые мы используем, чтобы пазл сложился, - заверил Александр Шамов, руководитель ООО «Вертикаль». – Никакой паники у людей нет, мне звонил только один человек, спросил, когда сдадим. Банкротство – это не страшно. Страшно, когда человек умер, а я здесь и никуда не убежал.

Малоэтажный дом №30, где жилье ждет 65 дольщиков, обещают достроить уже в этом году. Высотку №14 должны сдать в мае 2020 года, №17 – до конца 2020 года. Еще один дом №31 планируют сдать в первом квартале 2021 года. При этом все договоры застрахованы, как требует закон, но вариант использования страховки сейчас даже не рассматривают – Александр Шамов уверен, что они обойдутся и без этих средств.

Заниматься делами компании-банкрота, в том числе распоряжаться их финансами, будет конкурсный управляющий Михаил Шульман. В ближайшие две недели ему предстоит разобраться с документами застройщика за последние два года, после чего можно будет точно сказать, сколько у компании активов, а сколько долгов. Управляющий заверил, что дольщикам, если у них все документы в порядке, ничего не грозит: по закону они имеют преимущественное право перед другими кредиторами, то есть сначала им построят дома, а потом начнут выплачивать другие долги «Вертикали», в том числе неуплаченные налоги. Владимирцев, купивших квартиры в домах, обещают держать в курсе дел.

- Мы бы хотели, чтобы в каждом доме дольщики сформировали инициативную группу, с которой мы будем поддерживать связь онлайн, потому что с каждым дольщиком это нереально, - отметил Михаил Шульман.

Контролировать процесс банкротства будут и в областной администрации.

- Выделены ответственные сотрудники департамента, которые будут взаимодействовать с участниками долевого строительства. На следующей неделе мы организуем встречу с дольщиками, на которой ответим на все вопросы. Также в доступе появятся шаблоны документов, чтобы люди могли их скачать и заполнить, не тратя деньги на походы к юристам, - сообщила и.о.руководителя департамента строительства и архитектуры администрации Владимирской области Надежда Долинская.

КОНКРЕТНО

По всем вопросам участники долевого строительства компании «Вертикаль» могут обращаться в департамент строительства и архитектуры по тел. (4922) 33-50-71.

ИСТОЧНИК KP.RU

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