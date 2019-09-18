За карусели на Соборной площади заплатят полмиллиона

История о противостоянии двух ведомств берет начало в конце декабря прошлого года, когда сотрудник Министретсва культуры РФ по ЦФО проверил, не нарушены ли охранные зоны Успенского и Дмитриевского соборов. В охранных зонах памятников запрещено размещать целый ряд обьектов. Все оказалось нехорошо.

В охранной зоне Дмитриевского собора раскинулась Рождественская ярмарка и выросли павильоны, тир, надписи «Я люблю Владимир» и «Ярмарка», в зоне Успенского – карусели, бревенчатый «Дом Деда Мороза», кабели и временные опоры электропередач, киоски и навесы. Претензии у Минкульта были и к детской площадке, поставленной десять лет назад в парке Липки. Кстати, на каких именно участках стоят все объекты, специалисты определили на глаз, никаких специальных замеров не проводили.

После проверки в Минкульте провели административное расследование, но кто именно установил все эти павильоны и аттракционы, не выяснили. И обратились в суд, попросив привлечь к ответу МКУ «Благоустройство», которому принадлежат эти участки: мол, кто-то поставил с нарушением закона на вверенной вам территории павильоны, а вы и убирать не спешите. Но в «Благоустройстве» признать вину не спешили.

- МКУ «Благоустройство» действует в соответствии с муниципальным заданием, в том числе занимается уборкой территории, подрезкой деревьев, но ничего не устанавливает. Решение о размещении ярмарки не входит в нашу компетенцию. Об этом косвенно свидетельствует и постановление областной администрации от 2013 года об организации ярмарок на Соборной площади. Кроме того, приказ Минкульта содержит закрытый список построек, который нельзя расширять. Запрещено размещать в охранных зонах автостоянки, ярмарки, киоски, павильоны и навесы, но про детские площадки и надписи в приказе ничего нет. У нас не было оснований считать, что объекты размещены незаконно, - отметил представитель МКУ «Благоустройство» Денис Смирнов, попросив прекратить дело об административном правонарушении.

Сами представители Минкульта тоже не жаждал крови. На судебном заседании 17 сентября представитель Министерства культуры по ЦФО Антон Голев, составлявший протокол, который и послужил основанием для обращения в суд, попросил не накладывать на казенное учреждение штраф.

- Если нарушение будет подтверждено, просим признать его малозначительным и ограничиться устным замечанием, - сказал он в суде.

Однако судья решил иначе. МКУ «Благоустройство» все же придется заплатить штраф – 500 тысяч рублей. Это ниже минимального предела, предусмотренного законом. У учреждения есть десять дней, чтобы обжаловать решение.

В любом случае со ставшими привычными ярмарками на Соборной площади владимирцам придется попрощаться – как рассказали в Минкульте, устраивать их там нельзя ни в коем случае и разрешение на это никогда не дадут. Зато детская площадка останется – ее построили задолго до выхода приказа, а закон обратной силы не имеет. И новогодняя елка на Соборной площади тоже будет – Минкульт не потребовал, чтобы город ее не ставил.