Во владимирском горсовете развернулась битва за парк "Дружба"

17 сентября на заседании комитета по градостроительству и архитектуре владимирского горсовета депутаты с общественниками обсудили новый генплан города. Когда дело дошло до застройки вокруг парка "Дружба", чинное и степенное мероприятие переросло в скандал.

От общественников на горсовет пришли известные владимирские журналисты Иван Ростовцев и Полина Артюх, но слово дали только Ивану. Его позицию поддерживала глава дирекции ООПТ Ольга Канищева. Речь пошла о 8 гектарах лугопарка, находящегося сейчас в частных руках и обозначенных на кадастровой карте как земли сельскохозяйственного назначения. В новом генплане этот треугольник обозначен красным цветом - жилая зона повышенной этажности. Позиция главного архитектора Андрея Быкова такова: этот участок нужно застроить, чтобы завершить архитектурный ансамбль района. Вроде как не хорошо заканчивать улицу пустырем. Общественники считают, что много лет этот участок фактически используется как парк и должен сохранить это назначение. Журналист Иван Ростовцев попросил дать инициативной группе время на расширение парка "Дружба" и установление охранного статуса на участке застройки. На это потребуется около полугода.

Активнее всех против идеи сохранения парка выступил депутат Василий Перцов - известный в городе застройщик, гендиректор крупной строительной компании "Новый мир плюс" и богатейший народный избранник владимирского горсовета.

- Я не понимаю, что такое лугопарк, - возмутился Перцов. - Я смотрел в словаре Даля, там есть луг, и есть парк. Отдельно. Там же - земли бывшего совхоза "Вышка", какой там парк, там все ноги переломать можно на этих брошенных пашнях. Это называется бурьяном. Зачем вам эти 8 гектаров, вам негде шашлыки жарить, молодой человек? Вам леса рядом мало?

Сложилось впечатление, что именно Василий Перцов собирается застраивать участок у "Дружбы". По информации "КП-Владимир", нынешний владелец действительно собирается продать эту землю. При этом Василий Перцов заявил, что стоять на участке будут трехэтажные дома. Источник, близкий к ситуации пояснил "КП-Владимир", что в проекте на самом деле значится сразу несколько многоэтажек, причем одна из них - в 17 этажей. Остальные дома поменьше: от 9 до 5 этажей.

Вступать в словесную перепалку с депутатом Перцовым Иван Ростовцев не стал, предложив выслушать позицию специалиста - главы дирекции ООПТ Ольги Канищевой. Она заявила, что сейчас прорабатывается проект расширения парка "Дружба" совместно с администрациями города Владимира и Владимирской области. Все выступление Ольги Канищевой сопровождалось комментариями Василия Перцова в духе:

- Бред какой-то!

- Посмотрите закон, участок в черте города, под строительство на раз переводится.

- Вы вводите Владимира Владимировича Сипягина в заблуждение?

На сторону коллеги Перцова встал депутат Тарас Лаукарт. Он заявил, что забирать участок из частных рук и передавать его под парк нет смысла, а также предложил выдать инвестору равнозначный участок для реализации своих планов.

- Я участвую в экономическом комитете и постоянно слышу о том, что городу катастрофически не хватает денег, - заявил депутат Лаукарт. - Мы же говорим и о налогах.

Когда же слова попросила Полина Артюх, борющаяся против застройки в парке у ДТЮ, депутат Перцов и вовсе заявил, что "барышне мы слова давать не будем". Председатель комитета Дмитрий Павлов отказал ей в праве выступить, сославшись на регламент работы. Общественница не оповестила о своем желании выступить заранее.

Напоследок глава комитета Дмитрий Павлов сакраментально спросил главного архитектора Андрея Быкова, что будет, если генплан депутаты не примут.

- Будем работать по старому, - ответил архитектор.

- То есть придется запускать процесс по новой, с торгами и тратой денег? - спросил Павлов.

- Возможно, - ответил Быков.

В итоге депутаты комитета единогласно приняли проект генплана. Теперь его вынесут на повестку дня очередной сессии горсовета.

После заседания комитета Иван Ростовцев сообщил "КП-Владимир", что продолжит бороться за парк "Дружба". Кстати, недалеко от застройки многоэтажками в проекте указано строительство больницы. Этот проект ни к кого вопросов на вызвал.