178 тысяч пациентов региона выбирают лечение по системе ОМС с компанией АО «МАКС-М»

- Сергей Евгеньевич, компания «МАКС-М» уже долгие годы представлена на рынке медицинского страхования региона, что подтверждает ее компетенции.

- Да, это одна их первых компаний, которая вышла на рынок медицинского страхования в России в 1994 году, и все эти годы ее развитие идет по нарастающей. Основной состав страховой компании представлен в Москве и 24 регионах России, в том числе и во Владимирской области. Кстати, 33-м регионе у компании 178 000 человек застрахованных лиц. Во всех структурных подразделениях работают очень профессиональные люди, это лучшие экономисты, бухгалтеры и, конечно, врачи-эксперты, которые составляют основной костяк, ведь они работают с застрахованными лицами. Главное направление деятельности - защита прав граждан, которые являются обладателями полиса обязательного медицинского страхования компании «МАКС-М».

- Частый вопрос, могутли пациенты сами выбрать для себя поликлинику, в которой хотят наблюдаться?

- Да, каждый имеет право выбрать медучреждение, к которому будет прикреплен, и где он будет наблюдаться в плановом порядке. Но это не касается тех случаев, когда пациент по какой-то причине хочет лечиться, например, не во Владимире, а в Москве. По законодательству, гражданин должен получать лечение по месту жительства. Исключение составляет оказание скорой медицинской помощи, которую человек по своему полису может получить в любой точке страны.

- А если какой-то вид обследования не проводится у нас в области?

- Сегодня очень многие виды высокотехнологичной медицинской помощи доступны пациентам региона, если же какой-то медуслуги нет, тогда человека по согласованию медучреждения с департаментом здравоохранения Владимирской области направляют в другой регион, где эта услуга ему будет оказана также бесплатно – по полису ОМС.

- Есть виды обследований, которые точно проводятся в регионе, но почему-то не всегда доступны пациентам. Например, МРТ и КТ – очень часто делают за свои деньги. В каких случаях пациенты могут сделать это бесплатно?

- В России действуют стандарты оказания медицинской помощи, для каждого заболевания есть стандарт, который врачи должны неукоснительно соблюдать. Эти правило четко регламентируют, какие врач должен выписать медикаменты, на какие виды обследования его направить. Если врач в медкарточке пишет, что пациенту необходимо пройти КТ или МРТ, но при этом не дает ему направление на бесплатное обследование, это нарушение прав застрахованных. Даже если в поликлинике не проводится данный вид обследования, то врачи обязаны направить пациента в ту медорганизацию, где МРТ или КТ проводят, иного не дано. Но хочу предупредить, что это не касается тех случаев, когда человек сам вдруг захотел пройти, например, УЗИ головного мозга, хотя доктор не назначил ему данный вид обследования.

- А что делать, если в карточке врач рекомендовал обследование, а пациенту так не дали направление на бесплатное обследование?

- На полисе указан номер телефона горячей линии, по которому можно позвонить прямо из поликлиники и выяснить, как поступать дальше. Обращение гражданина по факту нарушения может быть устным, по телефону, или письменным, кстати, жалобу можно направить, заполнив форму на нашем сайте www.makcm.ru. Если обращение пациента связано с нарушением его прав, это считается жалобой, и по каждому случаю специалист любой медицинской страховой компании выходит на проверку в это медучреждение. Мы проверяем всю медицинскую документацию, обоснованность назначений, что было или не было сделано в рамках стандарта оказания медуслуги по данному заболеванию. Если обнаруживаются нарушения, страховая медицинская компания имеет право наложить штрафные санкции на это медучреждение. Если в связи с неоказанием медицинской помощи или не в полной мере оказанной услуги пациенту был нанесен какой-то ущерб здоровью, то застрахованное лицо в суде будет представлять страховая компания как организация, защищающее его интересы. Это называется судебная защита, которой тоже занимается страховая компания и для застрахованного лица это бесплатно.

- А если не доводить до критического состояния пациента? Как правильно поступить?

- В страховой компании вас могут проинформировать о том, что вам положено по законодательству Российской Федерации, если ситуация критическая, надо сразу писать жалобу в нашу компанию, звонить нам по телефону горячей линии по телефону 8-800-555-99-03и параллельно обратиться на горячую линию регионального Фонда ОМС по телефонам 8-800-200-11-09 и 8(4922) 40-47-13. Стоит отметить, что мы проводим экспертизу по всем жалобам на медорганизации, даже если услуги пациентам оказывали в других регионах России.

- Как часто к вам поступают жалобы?

- С начала года было всего четыре письменных жалобы, по ним прошла проверка, в результате медицинские организации выполнили свои обязательства перед пациентами. В этих случаях решилось все мирным путем, без применения штрафных санкций. Устных обращений было 65, и мы во всех случаях оказали всю необходимую помощь застрахованным лицам.

- Что получает человек вместе с полисом?

- Он получает гарантию, что ему будет оказана квалифицированная медицинская помощь на территории всех субъектов Российской Федерации, он всегда может к нам обратиться за соблюдением своих прав. Каждый случай находится под контролем в плане соблюдения тех программ, которые установлены Указами Президента РФ, Правительством РФ, Министерством Здравоохранения по прохождению, например, диспансеризации и профосмотров. Мы обладаем всей информацией о каждом застрахованном, прошел ли он через комплексное обследование или нет, и в достаточном ли объеме. Каждый человек должен знать, что на него выделены государством средства, чтобы он прошел бесплатную диспансеризацию - для выявления социально значимых заболеваний, таких как нарушение кровообращения головного мозга, и нарушение кровообращения сердца, диабета, онкологической патологии на раннем этапе. На это хочу обратить особенное внимание: обследования на злокачественные новообрахования во многих странах платное. Наше государство дает возможность регулярно следить за своим здоровьем, надо, чтобы застрахованные лица тоже ответственно подходили к этому вопросу. Можно позвонить в поликлинику и спросить, когда для вашего года рождения предусмотрена плановая диспансеризация. Тем более,что вступил в силу закон, по которому работодатель обязан предоставить оплачиваемый день для прохождения диспансеризации.

- Сергей Евгеньевич, расскажите, пожалуйста, о важном социальном проекте – установке телефонов единого прямого канала в медорганизациях области.

- На сегодняшний день антивандальные телефоны прямого вызова нашей компании установлены в 15 медучреждениях области, включая областной центр. Пользование ими для застрахованных - бесплатно. Пациент снимает трубку, и специалист на другом конце провода отвечает ему на все вопросы в рамках его компетенции. Это очень удобно для людей, и они смогут проконсультироваться по любому вопросу оказания медпомощи. В окончание разговора хочу пожелать нашим читателям здоровья и спокойствия, не надо ругаться в врачами – надо обращаться за помощью в страховую организацию, которая вам выдала полис. Кстати, до 1 ноября, если есть желание, можно сменить страховую компанию, если вы хотите, чтобы ваши интересы представляла компания «МАКС-М». Этим правом по закону можно воспользоваться только один раз в год.

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