Конно-спортивный комплекс «Вереница»: спорт и удовольствие в любое время года

Идея создать площадку, где дети смогут не только знакомиться с благородными животными, но и заниматься конным спортом, родилась у предпринимателя Виктора Огнева несколько лет назад, когда его дочь увлеклась конкуром. Именно тогда он решил, что нужно обязательно популяризировать и развивать в родной Владимирской области этот сложный и зрелищный вид спорта. Сегодня КСК «Вереница», раскинувшийся на четырнадцати гектарах земли в деревне Угор, Собинского района (всего в 20 километрах от Владимира в сторону Москвы), объединяет любителей лошадей всех возрастов, которые доверяют своих питомцев опытным конюхам и с удовольствием приезжают тренироваться.

.

Дети на коне

Многие мечтали скакать на лошади, наслаждаясь единением со скакуном и ловя ветер. В комплексе «Вереница», расположенном в пятнадцати километрах от Владимира, можно подарить себе воплощение детской мечты, а своих дошколят познакомить с верховой ездой с раннего возраста. В комплексе «Вереница», соответствующем требованиям техники безопасности на объектах спорта и имеющем необходимые документы, учиться верховой езде можно с четырех лет на пони, а через несколько лет уже пересесть на взрослую лошадь. Верховая езда - это не только увлекательное хобби, но и своеобразная лечебная терапия, помогающая укрепить мышцы, развивать координацию и тренировать вестибулярный аппарат. В конно-спортивном комплексе «Вереница» созданы все условия для тренировки как детей, так и взрослых: современные спортивные конюшни, более двадцати лошадей, тренировочные плацы, пастбища, единственное в области боевое поле с комплексом препятствий и еврогрунтом с нижним поливом, которое остается чистым и сухим в любую погоду, а удобный подъезд и асфальтированная дорога позволят без проблем добраться до комплекса.

.

- Здесь можно тренировать что угодно – конкур, выездка, успешно готовясь к серьезным соревнованиям. До конца года появится крытый манеж и продолжать тренировки можно будет круглый год, - рассказывает генеральный директор ЗАО «Невский» и организатор КСК «Вереница» Виктор Огнев

От зачастую тесных клубов конно-спортивный комплекс «Вереницу» выгодно отличает огромная территория, чистый воздух и возможность не только тренироваться, но и совершать конные прогулки, которые помогут отвлечься от городской суеты и насладиться красотами природы – живописными лесочками, лугами и поймой Клязьмы.

Место, куда хочется вернуться

Уроки верховой езды в конно-спортивном комплексе «Вереница» рассчитаны на любой уровень подготовки всадника. Опытные и профессиональные тренеры, работающие с соблюдениями всех современных правил безопасности, проводят занятия конкуром и выездкой для всех желающих повысить свои навыки верховой езды. Даже новичкам не стоит бояться – тренер подберет лошадь, подходящую наезднику, а индивидуальный подход и внимание к каждому гостю помогут почувствовать себя уверенно в седле уже с первых занятий. В комплексе проводят экскурсии по уютному конно-спортивному комплексу, помогая поближе познакомиться с лошадьми, которые на протяжении столетий были не только питомцами человека, но и его верными друзьями, и узнать много интересных фактов и поверий из жизни этих благородных животных, познакомиться с их снаряжением. Кроме того, КСК «Вереница» предлагает услуги для детей и взрослых по организации праздничных мероприятий как на территории комплекса, так и выездных, аренду лошадей, проводят красочные спектакли с участием лошадей, а в ближайшем будущем здесь будут проходить и соревнования по конкуру и выездке.

Впрочем, в конно-спортивном комплексе «Вереница» можно не только тренироваться, но и просто отдохнуть от шума и городской суеты. Фотосессия с лошадьми, увлекательные конные шоу, катание на лошадях и пони позволят интересно провести время с семьей и друзьями, отдохнув душой. Сейчас конно-спортивный комплекс «Вереница» активно развивается, идет дальнейшее строительство комплекса и работа по развитию разных направлений конного спорта.

ВИЗИТКА

КСК «Вереница»

8 (904) 257-30-10

Владимирская область, Собинский район, д. Угор

На правах рекламы , возраст 0+