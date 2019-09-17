Боярский повернулся: владимирский актер прошел в шоу «Голос 60+»

На Первом канале стартовал второй сезон вокального шоу «Голос 60+», участие в котором принял Владимир Лаптев — актер Владимирского академического театра драмы, заслуженный артист Эстонии и доцент ГИТИСа. Он в синем костюме и белых перчатках исполнил песню Александр Вертинского.

В следующем эфире - вновь Вертинский

«Утвердили сразу»

- Смотрю, кресло задрожало: поворачивается Боярский и показывает мне «класс»! - рассказывает «Комсомолке» Владимир Лаптев. - Когда объявили второй сезон «Голос 60+», я подал заявку, ведь у меня есть что спеть. Честно сказать, не рассчитывал на то, что меня позовут. Как потом выяснилось, на кастинг было около 1000 заявок. Их всех прослушали, регламент был две минуты. Меня утвердили сразу.

Вместе с Владимиром Лаптевым кастинг прошли 56 человек. Потом они все начали репетировать с той же комиссией. Дальше — оставили только чуть больше 20 участников, потом — 16.

- Песня Вертинского «Маленький креольчик», которая была написана в 1916 году и посвящена актрисе Вере Холодной, оказалась необычной для этого проекта. Потому что все поют попсу, надевают рваные джинсы, пытаются выглядеть помоложе. Но я решил пойти по своему пути и был уверен в своем репертуаре — надо нести культуру. И это приняли на «Ура!». За день до эфира нам сказали, кто сидит в жюри, но в каком кресле — не озвучили. А я выступал первым. Весь свет падает на тебя, кругом — камеры. Когда запел второй куплет — повернулся Михаил Боярский. Многие спрашивают: сколько платят в «Голосе»? Да нисколько. Ездим мы за свой счет на съемки, кто-то летит из Нью-Йорка, Израиля, Армении. Единственное, что я знаю, - будет один победитель, которого зрители выберут в прямом эфире 4 октября. Ему и достанется главный приз. Считаю, что это справедливо.

Поддержка семьи играет важную рольФото: из архива героя публикации

«А, по знакомству!»

Когда Владимир Лаптев подошел к Боярскому, чтобы пожать руку, решил напомнить о давнем знакомстве: «Мы с Вами вместе снимались в «Трех мушкетерах»». Более того, в 1970-х наш владимирский актер общался и со Львом Лещенко, который также сидит в жюри «Голоса».

- Многие скажут: «А, по знакомству». Но нет! Никаких знакомств! Это было давно, и пока я не напомнил, они бы и не узнали меня. Еще одна важная встреча на «Голосе» - с Юрием Аксютой. Он отвечает за музыкальный и развлекательный контент Первого. Это мой ученик. Я занимался с ним в театральной студии при Русском театре города Таллина. И с тех пор мы больше не виделись. Наша встреча — знаковое событие для обоих. У него даже руки тряслись. Студенты всегда меня побаивались, потому что я много требовал. Приятно было увидеть его, спустя столько лет.

Владимирский актер рассказал, что ему интересны темы одиночества, скитания и трудностей. Поэтому он решил в 1990-х сделать спектакль об Александре Вертинском «За любовь благодарю...», в котором сыграл исполнителя. Владимир Лаптев поставил спектакль, но боялся показать публике: поймут ли? Премьера все-таки была в областном доме работников искусств.

- И вдруг — куча народу! Не ожидал. За кулисы ко мне приходят мужчина и пожилая дама. Они видели Вертинского живым и начали говорить, как мы похожи. Я потел, краснел, но подумал: если им понравилось, значит, надо играть дальше! С тех пор я играю и пою Вертинского. В следующем эфире «Голоса» будет вновь его песня, только с оркестром. Такое решение принял мой наставник Михаил Боярский. Этот эфир выйдет на экраны 27 сентября.

Актеры сериала Кадетсво (слева направо) . Владимир Лаптев - учитель русского языка и литературы по прозвищу Палочка, Артур Сопельник - кадет, Владимир Балдов-учитель химии

СПРАВКА «КП»

Владимир Лаптев работал в Русском театре Эстонии, театре имени Владимира Маяковского, Московском "Театре Луны". На данный момент — актер Владимирского драмтеатра. Снимался в сериале «Кадетство», драме «Братья Карамазовы», комедии «Неуловимая четверка» и других. У него были совместные работы с Василием Шукшиным, Алексеем Баталовым, Михаилом Ульяновым.

Лауреат 14 международных театральных фестивалей, как режиссер. Имеет премию за лучшую мужскую роль (Гаев «Вишневый сад») на фестивале «Балтийский дом». В настоящее время - доцент Российского института театрального искусства - ГИТИС.