Квест в банке: владимирцев приглашают бесплатно сыграть с Банком России

28 сентября владимирское отделение Банка России проводит День открытых дверей. В этот раз вместо лекций и экскурсий всех владимирцев приглашают на бесплатный квест - путешествие по мировой истории денег и финансовых мошенничеств.

Всего будет пять станций, на каждой из которых участников будут ждать литературные и исторические персонажи, задающие коварные финансовые задачки. Первая станция - «В гостях у управляющего», участники узнают, как владимирские купцы в 19 веке получали кредиты. В «Нью-Васюках» и на остановке «5 сольдо» нужно быть предельно осторожными: там подстерегают знаменитые мошенники лиса Алиса, кот Базилио и сам Остап Бендер.

Фото: пресс-служба владимирского отделения "Банка России"

На «Монетном дворе» горожане и гости города вспомнят историю денег, познакомятся со старинными монетами и банкнотами. «Станция МИР» - это наше время, время банковских карт и быстрых платежей. Участники разыграют сюжет с платежными картами. Для прохождения квеста нужна не только сообразительность, но и чувство юмора. Те, кто успешно прошел все 5 станций, смогут сыграть в финансовый «Брейн-ринг». Команда победителей получит призы.

И редкая возможность: у главного входа будут выставлены два инкассаторских автомобиля, около которых и даже внутри можно будет сфотографироваться. Самых любознательных ждет экспозиция "250 лет российским бумажным деньгам».

Квест пройдет в историческом здании Отделения Владимир Банка России на Собороной площади. Необходима предварительная запись, число участников ограничено: 400 человек в четыре потока в 10-00, 12-00, 14-00, 16-00. Запись по телефону (4922) 37-51-02. Дети до 14 лет должны быть со взрослым.