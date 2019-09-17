Вода уходит из Оки

Местные жители волнуются: судоходная река мелеет! К середине сентября уровень воды в Оке достиг рекордно низкой отметки с начала года – минус 92 сантиметра. Из-за обмеления пассажирские суда с минимальной оснасткой 170 сантиметров – глубиной, на которую корабль погружается в воду, уже не могут зайти в порт. Обмеление помешало и теплоходу «Василий Чапаев», который должен был доставить лучших медиков страны в древний город. Теплоход не смог прибыть в город по реке, и медикам пришлось добираться на автобусах. Это не рекорд, но близко к тому – в начале двухтысячных уровень воды в Оке в районе Мурома опускался до отметки минус метр, а в начале прошлого века уровень воды снижался еще сильнее.

Похожая ситуация наблюдается и на других реках, например, в соседних регионах жалуются на обмеление Волги, в нашем страдает Клязьма. Как говорят специалисты, ничего страшного в этом нет, просто сухая и теплая погода повлияли на состояние реки.

- Изменение уровня воды в реках - это нормально, в течение года уровень может меняться несколько раз, это связано с количеством осадков и температурой воздуха. Это естественный процесс, - объясняет эколог Роман Репкин.

В этом году на колебание уровня воды в реках повлияли и быстрое таянье снега, потом жаркие месяца, затяжные дожди и небольшое количество осадков в конце августа и сентябре, а также низкий уровень грунтовых вод. Но полное высыхание Оке пока не грозит: в ближайшее время уровень воды снова должен повыситься. Три дня дождей – и вода поднимется до прежнего уровня. Кстати, все крупные реки во Владимирской области регулируются, основные запасы воды хранятся в водохранилищах.

На количество рыбы временное обмеление Оки не влияет, и любители рыбалки по-прежнему хвастаются в соцсетях уловом. Больше всего попадается щук и окуней. Кстати, каждый год в муромскую Оку выпускают царскую рыбу - стерлядь. В июле этого года запустили около 140 тысяч мальков стерляди, в прошлом году - в два раза больше. Мальков специально выращивают на рыбзаводах, чтобы восполнить водные биологические ресурсы, страдающие в результате работ по реконструкции участков магистральных нефтепроводов. К сожалению, обилия стерляди в Оке не будет – до взрослого возраста доживает, в лучшем, случает десять-пятнадцать процентов рыб.