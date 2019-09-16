Шоу, сопровождаемое рэпом и роком, прошло под девизом «Жизнь слишком коротка, чтобы ездить на скучных машинах». На неширокой, но длинной площадке позади «нитки» мотелей на территории Главного туркомплекса «Суздаль» выстроились «стальные кони» самых разных мастей, экстерьеров и брендов. Авто из Москвы, Подмосковья, Питера, других городов России, и из каждого буквально сочились деньги, кропотливый труд дизайнеров и обожание владельца.

Несведущие люди шептались: «Вот это аэрография!». Да, аэрография имела место быть, но она – вчерашний день, да и дорого слишком. Сегодня ее уверенно вытесняет винилография: рисунок наносят на виниловую пленку, подогнанную под определенный автомобиль. И в Суздале на посетителей автошоу со многих бортов смотрели кто угодно – от стреляющих из пистолета барышень до парней из культовой группы AC/DC. Однако тюнинг – это не только и не столько росписи по кузову. Тюнинговать автомобиль – понятие очень широкое. И, конечно, дорогое.

Для примера – «стенс» (минимализация клиренса – зазора между днищем и дорожным покрытием). Занизить «пузо» – дело не особо хитрое, да и уложиться можно «всего» в 80 тысяч рублей.

Но есть и головокружительные прайсы. Проект и реализация смены металлического кузова и без того дорогого авто на кузов из мегапрочного карбона плюс прокачка движка, смена руля и обновление аудиосистемы будут стоить владельцу порядка 24-х миллионов рублей.

Теперь конкретнее о тюнинге в полном его понимании. Вот немецкий внедорожник-четырехлетка, принадлежащий Людмиле из Москвы, которая за рулем почти 10 лет.

- Винилография хороша не только относительно невысокой стоимостью, но и тем, что в любое время пленку можно снять и машина предстанет в своем первозданном виде. Вот у меня пленка наклеена на белый перламутр.

Людмила дама продвинутая, одной винилографией преображение ее автомобиля не обошлось. Мощность двигателя была увеличена с 225 до 310 лошадиных сил. Спойлер, саунд, новейшая антикоррозийка и прочие «мелочи» типа новых ручки коробки передач, ремней безопасности и резины. Прокачка «немца» шла постепенно четыре года. Суммарно москвичка потратила на любимую машину где-то 700 тысяч рублей.

Неподалеку стоит красавица «шевроле-камаро». Эта линия «шеви» - самая снимаемая голливудскими режиссерами. Но в Суздаль примчался не изящный кабриолет, а агрессивный бело-черный кар 6-го поколения.

Владелец мощного монстра москвич Александр особое внимание уделил чип-тюнингу (прокачка двигателя). Мощность движка увеличена процентов на 70 и сегодня составляет 412 «лошадок». Ну и конечно «обвесы», аудиосистема. И руль!

Многие владельцы «тачек с прокачкой» уделяют особое внимание рулю, устанавливая в салон колесо меньшего спортивного диаметра. Как сказал автовладелец из Подмосковья Анатолий, это позволяет входить в повороты на большой скорости с хирургической точностью.

И еще он сказал слова, характеризующие практически всех обладателей автокрасавцев. «Если бы я был не российским адекватом, а придурком из Евросоюза или США – женился бы на своей красавице».

Что это, если не любовь?