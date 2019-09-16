В Добром закрылся последний советский книжный магазин

- В Добром был книжный магазин? - спросите вы. - Да и еще с советских времен?

Да, действительно на пересечении улицы Егорова и Добросельской, рядом с пивной, прозванной мавзолеем, находился один из последних действительно старых книжных магазинов города "Орфей". Просуществовал он до наших дней каким-то чудом.

Книжный магазин некогда занимал половину первого этажа дома № 2, построенного в 1973 году. Сейчас доподлинно уже никто и не скажет, когда именно открылась книжная лавка, но старые витрины с советским стеклами и керамзитом не дают усомниться в советской аутентичности магазина.

Лет 15 назад магазин был значительно больше, но потом часть его площадей выкупил магазин дешевой обуви. Кстати, у его владельцев дело тоже пошло не очень. Книжный сжался до двух отделов: учебной литературы слева от входа и книг для домашнего чтения справа. В отдел с учебниками жители района ходили заметно чаще: в районе находятся сразу пять школ. Художественную литературу брали от случая к случаю.

Изначально ассортимент книг в "Орфее" был достаточно разнообразным. Кроме школьных учебников здесь можно было найти пособия по санскриту и латыни, географические атласы, технические словари и справочники. На полках с художественной литературой стояла вся русская классика. В те далекие времена, когда не было онлайн-магазинов и сервисов для букинистов, книжные магазины были реальным окном в мир.

Потом учебный отдел покинули вузовские учебники. Оставались конкурные карты, школьные учебники и немного классики. Отдел художественной литературы заполнили дешевые дамские романы, место справочников и словарей заняли брошюры из серии "для чайников". Позднее его вовсе ликвидировали, заменив канцелярскими товарами. Было время, когда в книжном магазине даже появлялась букинистика., например хрестоматия по античному и средневековому эпосу. Кто и зачем приносил подержанные книги в "Орфей", никто не знает. Я думаю, что сами продавцы так пытались разнообразить ассортимент.

За все время существования книжный магазин в Добром ни разу не менял дизайн. Это был классический советский холл с деревянными полками и прилавком. Пол был вложен большими коричневатыми с камушками плитами, стены был наполовину выкрашены краской цвета морской волны, наполовину побелены. Взять книжку с прилавка просто так было нельзя, надо было попросить об этом продавца. Коллектив магазина, сколько его помню, никогда не менялся.

Закрылся магазин как-то буднично и неприметно. Судя по белым пятнам краски на старых витринах, сейчас в помещении идет ремонт. Вероятно, когда-нибудь там поселится очередной сетевой магазин. В Добром на смену "Орфею" у "Глобуса"открылся достаточно большой "Читай-город" с ассортиментом, не уступающим любому советскому книжному. Из старых магазинов в городе остался разве что книжный на Всполье, где продают краеведческую литературу и ноты.