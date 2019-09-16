Отделение патологии в областном роддоме закрывать не будут

Владимирские роженицы обеспокоены перспективой закрытия отделения патологии в роддоме при Областной клинической больнице и даже направили письма министру здравоохранения и собирают подписи под петицией в его защиту. Слухи о возможном закрытии появились в начале сентября, после визита представителя Минздрава России Олега Филимонова. По словам пациенток, которые в тот момент были в отделении, он вел себя очень резко и некорректно. По мнению представителя министерства здравоохранения помощь роженицам в отделении, куда приезжают беременные со всей области в особо сложных случаях, в том числе после ЭКО, оказывали с грубыми нарушениями сегодняшних требований и порядков. Будущие мамы беспокоились, что отделение закроют и даже уверяли, что процесс начался: часть коек распределили по другим отделениям, значительно сократив количество мест. Но, как заверила депутат Заксобрания Владимирской области Ирина Кирюхина, направлявшая свой депутатский запрос, закрывать патологию никто не будет.

- Действительно, была коллегия облздрава, на которой обсуждали результаты проверки с участием с участием экспертов Министерства здравоохранения России, главного акушера-гинеколога ЦФО, представителей регионального управления Росздравнадзора, руководителей медицинских организаций области и главных внештатных специалистов департамента здравоохранения. Но о закрытии патологии не было сказано ни слова. Отделение останется, его просто отремонтируют и сделают перестановку.