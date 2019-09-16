Княгиня в «Макдоналдсе» и спектакль для беременных: чем удивит владимирцев фестиваль «Золотое колечко»

Уже традиционный межрегиональный фестиваль театров кукол «Золотое колечко» стартует во Владимире 19 сентября и продлится неделю. На этот раз участие в показах примут участие 19 коллективов, среди которых не только труппы со всей страны – от Москвы до Сибири, но и гости из-за рубежа – театры кукол из Болгарии и Узбекистана, которые привезут две постановки: «Задявки, Надигравки» и «Музыкальная чайхона», которые будут говорить со зрителями на языке танца и музыки.

Фестиваль пройдет сразу на трех площадках. Основной станет сцена Владимирского областного театра кукол, камерные спектакли пройдут в Областном Доме работников искусств, а самый масштабный показ - спектакль «Ромео и Джульетта», который привезли артисты с Сахалина - пройдет на сцене Владимирского областного театра драмы. Все театры предложили для участия два спектакля, из которых во Владимире выбрали самые оригинальные и интересные. Например, знакомая с детства «Сказка о мертвой царевне и семи богатырях» удивит зрителей нетипичной постановкой и будет скорее напоминать миф, чем привычную волшебную историю. Но самым необычным спектаклем станет «Ноктюрн для влюбленных», привезенный Удмурским государственным театром кукол, который называют «спектаклем для беременных».

- Это самый камерный спектакль фестиваля, посмотреть его смогут всего 35 зрителей, которые расположатся прямо на сцене нашего театра. В этой постановке крошечные куколки, которыми управляют сразу несколько актеров, ездят на велосипедах, играют в оркестре… Я сама с нетерпением жду, когда увижу вживую этот спектакль, - призналась главный режиссер Владимирского областного театра кукол Марина Протасова. – Каждому будет, на что посмотреть и над чем подумать.

Владимирский областной театр кукол приготовил к фестиваля премьерный спектакль, работа над которым началась еще весной. «Богатырь Илья из Мурома» - это история о знаменитом герое, родившемся во Владимирской области, рассказанная солдатами на привале товарищу-новобранцу. Пьесу написал драматург из Тулы Рагим Мусаев, а кукол и декорации создал художник из Ижевска Денис Токарев, который уже работал в владимирским театром кукол.

- Илья Муромец считается покровителем воинов, поэтому мы и решили сделать постановку в таком ключе, - рассказывает Марина Протасова. – Еще один интересный момент – в этом спектакле участвуют только мужчины и они же играют все женские роли. А они будут, ведь это спектакль не только о подвигах, но и о любви.

Организаторы позаботились, чтобы на фестивале интересно было всем: будут представления и для годовалых малышей, и для младших школьников, а шесть спектаклей, например, постановки по рассказам Антона Чехова и Михаила Зощенко, предназначены для взрослых и подростков старше двенадцати лет. Впрочем, будет немало сюрпризов и кроме представлений. Например, в фойе будет выставка театральных костюмов, а из забавных роликов зрители узнают, как князь и княгиня Марфа Васильевна – бессменные ведущие фестиваля – готовились к приезду гостей: стирали скатерти, закатывали огурцы, ездили на троллейбусах и даже ходили за кофе в «Макдоналдс».

На закрытии фестиваля 26 сентября определят победителей в шести номинациях, которые получат на память диплом и памятную статуэтку. Пока купить билеты можно на все спектакли, но в театре советуют поторопиться: расхватывают их быстро.