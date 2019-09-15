Владимирская полиция назвала три самых частых способа виртуального мошенничества

Жулики и мошенники переходят в виртуальную реальность. Как рассказывают в полиции Владимирской области, преступления с использованием телефона и интернета выходят в лидеры по количеству регистрируемых правонарушений.

Самый частый вид мошенничества - телефонный. В месяц таких случаев регистрируется 40-50. Только за первую половину августа сумма ущерба составила 1 500 000 миллиона рублей.

Как правило, заявления жертв преступления начинается с фразы: «Получил с незнакомого номера сообщение о блокировке банковской карты/несанкционированном списании денежных средств». Граждане, хотя всех сто раз предупреждали так не делать, перезванивают на незнакомые номера и попадаются на удочку мошенников.

Пример: в мае 48-летнему жителю города Коврова позвонил человек, который представился сотрудником банка и сообщил о незаконном списании денег. Он заявил, что для отмены незаконной операции ему нужен пароль доступа к счету. Выяснив этот пароль, злоумышленник похитил почти 19 000 рублей со счета. По той же схеме в июне лишилась 100 000 рублей 65-летняя жительница Мурома, которая сообщила реквизиты карты лжесотруднику банка.

Второй по популярности способ - сообщения в мессенджерах и соцсетях от имени знакомых - либо со взломанного, либо с поддельного аккаунта. Этим летом таких историй было больше 10 - и это только случаи, которые дошли до полиции, неизвестно, сколько пострадавших так и не написали заявление. Причем ловятся на эту удочку молодежь, а не пенсионеры: 10 000 рублей перевел якобы «знакомому» 22-летний житель Владимира, лишился 15 000 житель Коврова, отправил по указанному злоумышленником счету 9 000 рублей житель микрорайона Юрьевец.

И третий по популярности способ - сообщение о возможности получения компенсации за ранее приобретенные некачественные товары. Здесь уже жертвами становятся, как правило, пенсионеры, которое купили что-то в телемагазинах.

Например, в июне на телефон 84-летней жительницы Владимира позвонили неизвестные, сообщившие, что ей положена компенсация за приобретенные ранее лекарства, так как они, по словам мошенников, оказались подделкой. Доверившись злоумышленникам, пенсионерка перевела более 50 000 рублей якобы на «сопутствующие расходы» по выплате этой компенсации.

В аналогичную ситуацию попала и 46-летняя жительница Гусь-Хрустального. Мошенники убедили женщину в том, что ей положена многомиллионная компенсация за приобретенные ранее некачественные БАДы, и выманили у нее в течение месяца один миллион рублей!

По оценке Банка России, жулики в соцсетях стали действовать очень изощренно, работают настоящие профессионалы. По оценке Центра мониторинга и реагирования на кибератаки в финансовой сфере Банка России, за 2018 год мошенники похитили со счетов россиян 1,4 млрд рублей. 97% преступлений совершено при помощи методов «социальной инженерии» - то есть без угроз и насилия, а используя наивность и доверчивость граждан. По статистике, аферисты переориентировались с людей старшего и среднего возраста на экономически активных граждан 30-45 лет, из которых 65% - женщины. Звонки типа «Мама, я попал в ДТП» перестали действовать, да и больших сумм на счетах у пенсионеров нет. Поэтому наиболее уязвимы сейчас те, кто имеет несколько счетов и карт и не очень хорошо контролирует свои финансы.