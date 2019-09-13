2019-09-13T17:15:43+03:00
Общество

Владимир Сипягин: «Каждый человек, который хочет постичь русскую культуру, должен побывать во Владимирской области»

13 сентября в ВлГУ состоялось открытие Всероссийского фестиваля «Русский мир»
Валерия ПРОНИНА
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Вице-спикер ЗакСобрания Роман Кавинов, замминистра спорта Московской области Татьяна Кравчук, митрополит Тихон, губернатор Владимир Сипягин, ректор ВЛГУ Анзор СаралидзеВице-спикер ЗакСобрания Роман Кавинов, замминистра спорта Московской области Татьяна Кравчук, митрополит Тихон, губернатор Владимир Сипягин, ректор ВЛГУ Анзор СаралидзеФото: Валерия ПРОНИНА
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Во Владимире и Суздале впервые проходит Всероссийский фестиваль русской культуры «Русский мир: Владимирская земля – основа духовной нравственности и культуры». Он проводится с целью сохранения национальной идентичности русского общества на основе популяризации духовно-нравственных ценностей, сохранения традиций русской культуры, обмена опытом просветительской и воспитательной работы.

Организаторами мероприятия выступили Владимирское отделение Всемирного Русского Народного Собора, администрация Владимирской области, Владимирский государственный университет, Министерство физической культуры и спорта Московской области, Владимирская митрополия Русской Православной Церкви и Владимиро-Суздальский музей-заповедник.

Знаковое событие для региона

В своём приветственном слове Владимир Сипягин напомнил, что ещё в 2007 году Президент России Владимир Путин подписал Указ о создании фонда «Русский мир», целью которого стало изучение и популяризация русского языка в России и мире, распространение и развитие культурного наследия России. Тем самым был открыт путь к решению давно назревавшей проблемы: этнические русские, в отличие от других народов нашей страны, за десятилетия привыкли считать себя сначала только советскими людьми, потом только россиянами.

- Мероприятие посвящено 850-летию переноса столицы Руси во Владимир святым благоверным князем Андреем Боголюбским. Пусть потом владимирская земля и передала бразды правления новой столице, но навсегда осталась духовно-нравственным центром России. Каждый человек, который хочет постичь русскую культуру и ее историю, должен обязательно побывать во Владимирской области, прикоснуться к памятникам архитектуры, т.к. история начиналась именно здесь, - отметил губернатор Владимир Сипягин.

К слову, одним из первых стратегических решений Владимира Сипягина на посту Губернатора стала поддержка предложения Русской Православной Церкви о создании регионального отделения Всемирного Русского Народного Собора. В этом вопросе он получил поддержку многих представителей проживающих во Владимирской области народов.

Огромную поддержку в проведении фестиваля на владимирской земле оказала Русская православная церковь. Митрополит Владимирский и Суздальский Тихон рассказал студентам ВлГУ, юридического института ФСИН и духовной семинарии, которые присутствовали на открытии мероприятия, как важно знать молодому поколению о Русском мире, о ценном наследии, которое тысячи лет созидалось и сохранялось нашими предками.

Закончился первый день фестиваля работой секций «Историческое наследие князя Андрея Юрьевича» и «Агиография как исторический источник жизни и деятельности князя».

Концерт - на Соборной, спектакль — на Театральной

14 сентября в 09.00 фестиваль продолжит встреча с молодежью Владимира на тему «Взаимосвязь духовного и физического воспитания человека».

В 12.00 в Суздале, на лужайке у Покровского монастыря, запланированы спортивные конкурсы, мастер-классы по колокольному звону, росписи платков и пряников, шитью игрушек.

На следующий день — 15 сентября в 12.00 — на Соборной площади состоится концерт Заслуженной артистки России Татьяны Петровой. В этот же день в 17.00 на Театральной площади начнется спортивный праздник. Гостей ждут показательные выступления московских и владимирских атлетов в традиционных видах спорта. Команда-победительница будет награждена кубком Русского мира. Завершит фестиваль постановка «Святой князь Андрей Боголюбский» на Театральной площади. Начало в 20.00.

ИСТОЧНИК KP.RU

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