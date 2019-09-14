Новый генплан Владимира: часть парка «Дружба» отдана под застройку, а в сквер у ДТЮ вернулась деловая зона

Администрация города Владимира внесла в горсовет исправленный вариант генплана города, разработанный орденоносными питерским институтом «Гипрогор». После первой неудачной попытки согласования главного градостроительного документа через различные ведомства и министерства мэрии пришлось внести ряд изменений. Но не тех, что ждал народ.

Дружба и сквер у ДТЮ

Несмотря на протесты общественников и горожан, часть лугопарка «Дружба» все равно отдана под застройку высотками, а в заброшенном сквере у ДТЮ опять появилась общественно-деловая зона.

Официальный представитель мэрии Владимира Александр Карпилович пояснил, что отобрать землю под жилье рядом с парком "Дружба" у застройщика не представляется возможным по финансовым соображениям. При этом он сообщил, что если Дирекция ООПТ расширит зону парка через министерство природы и внесет эти изменения в региональную схему территориального планирования, то мэрия готова рассмотреть эти изменения.

- Генплан, кончено, градостроительная конституция, но все же это "живой" документ, - отметил Александр Карпилович.

По словам Александра Карпиловича, сократилась и изначальная зона общественно-деловой застройки в сквере у Белого дома. Предыдущий проект "Парка эпох" предполагал застройку 7 гектаров земли, в то время как в нынешнем генплане предполагается застройка всего 0,5 гектаров, остальное - зеленая зона. В действующей кадастровой карте города все почти 23 гектара земли у ДТЮ отданы под "строительство городского парка, строительство кафе с аттракционами, колеса обозрения и паркинга".

Парк в ТЭЦ

Кроме того, никуда не делись одиозные проекты застройки домами территории у второго Красносельского пруда. Не покинула мэрию и идея создать парк за ТЭЦ. Идея гулять по промзоне не вызвала восторга у владимирцев, но в мэрии пояснили, что этот проект - далекая перспектива. Парк у ТЭЦ должен появиться не столько для прогулок горожан, сколько для зашиты поймы реки Клязьмы, где в советское время были выстроены промышленные объекты.

Изменения коснулись и территории за Пекинкой: уменьшился будущий элитный квартал у «Глобуса». А вот зона будущего супер-мега-маркета, наоборот, расширилась. Видимо, у застройщика изменились планы.

Для того, чтобы согласовать новый генплан, администрации города пришлось отказаться от грандиозных планов по застройке бывшего танкового полигона в Юрьевце и военного городка. Министерство обороны, увидев предложение владимирской мэрии летом, решило не отдавать свою собственность под многоэтажки. Пришлось все откатить назад.

Памятники ЮНЕСКО и Боголюбово

Недовольство генпланом высказывало и министерство культуры РФ, ведомство не устраивали охранные зоны памятников ЮНЕСКО. В итоге увеличилась охранная зона церкви Покрова на Нерли, забравшая себе кусок сельскохозяйственных земель. В состав города Владимира Боголюбово со своими заповедными лугами входить не будет. В мэрии отмечают, что большая часть жителей поселка не хочет становиться владимирцами, чтобы не лишаться сельских льгот.

Еще один пункт, интересовавший министерство культуры - зона охраны Золотых ворот. Здесь в новой редакции генплана ничего не изменилось, транспорт из центра города никуда не денется. Охранные зоны Успенского и Дмитриевского собора также не изменились. В мэрии на данный момент не могут сообщить, согласован ли новый генплан Минкультом (ведомство отказывало уже два раза).

С другой стороны, из генплана исчезла зона жилой застройки в Семязино. В мэрии пояснили, что ее исключили по настоянию экологов, посчитавших важным защитить местное озеро - излюбленное место отдыха горожан. Вероятно, чтобы как-то компенсировать получившийся недостаток в жилых квадратных метрах, увеличили этажность застройки в Энергетике.

За новый генплан города горсовет может проголосовать уже на ближайшей сессии, если у депутатов не возникнет никаких вопросов к проекту на заседаниях комитетов. Отметим, в следующем году планируется обновление региональной Схемы территориального планирования, которая может внести ряд корректив в планы мэрии по изменению лица города.