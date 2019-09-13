У театра кукол поставят спецзабор для защиты детей

Первая авария случилась вечером 14 августа. Девушка, сидевшая за рулем «Субары», не справилась с управлением, снесла забор и врезалась в здание Владимирского областного театра кукол, построенного в 1905 году и являющегося памятником архитектуры. Она рассказала, что помешал коврик, попавший под педаль, который она хотела поправить, но не смогла. К счастью, в том столкновении никто не пострадал, кроме стены у центрального входа в театр. Дыра зияет до сих пор, задрапированая тканью.

Сегодня дыру в стене драпируют тканью.Фото: Ирина Мальцева

- Виновница происшествия приходила к нам, она готова компенсировать ущерб. Ее страховки хватит, чтобы покрыть стоимость ремонта - 88 тысяч рублей. Уже определен перечень и стоимость работ, выбран подрядчик, мы ждем разрешения госинспекции по охране объектов культурного наследия, ремонт планируем закончить до того, как ляжет снег, - рассказала директор Владимирского областного театра кукол Ирина Попова.

Этот участок дороги в принципе опасен - там крутой подъем и узкий тротуар. 30 августа еще одна иномарка снесла забор около театра, но успела затормозить около стены здания. Поэтому сейчас руководство театра обратилось в администрацию Владимира с просьбой поставить более прочный забор, который защитит на узком тротуаре маленьких зрителей, зачастивших в театр в связи с открытием сезона.