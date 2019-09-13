Владимирским выпускникам предлагают 20 тысяч рублей

Вчера в Центрах занятости населения Владимирской области прошел единый День выпускника. На него приглашали выпускников колледжей и вузов, которые после получения диплома все еще не нашли работу.

Требовались пильщики, сборщики мебели, мастера смен, менеджеры по персоналу, установщики пластиковых окон, парикмахеры. Но больше всего Владимиру нужны учителя и медики. Заработную плату обещали от 20 тысяч рублей, некоторые предприятия готовы платить новым сотрудникам 23 тысячи, а если все получится — повысить оплату.

Работодатели отмечали, что высшее образование в их организациях не так важно, как активность и любовь к работе. Менеджер по персоналу мебельной компании рассказала, что им требуются комплектовщики и сборщики. Минимальная зарплата — 23 тысячи рублей.

- Мы ищем ребят, которые полюбят работу и будут готовы к карьерному росту, - говорила менеджер Анна. - Мы не требуем высшее образование, главное, чтобы работник был крепким и трудолюбивым. Хочу отметить, что ко мне подошло уже 10 человек. Они интересовались работой и заполняли анкету. Следующий шаг — связаться с ними и пригласить на собеседование.

Тем не менее, выпускников, которые получили среднее специальное образование и до сих пор не устроились на работу, намного больше, чем безработных с дипломом вуза. Юристов, экономистов, специалистов по маркетингу с дипломами о «вышке» разбирают только так. Они даже не доходят до Центра занятости населения.

- На учете в Центре занятости населения Владимира состоят 47 выпускников. Из них 9 человек с высшим образованием, 34 — со средним профессиональным и 4 — это бывшие школьники. Почему такая большая цифра выпускников со средним специальным образованием? По-первых, выпускники с высшим образованием больше востребованы, во-вторых, профессии из колледжей не так актуальны на рынке труда. Еще одна деталь — есть выпускники с ограниченными возможностями здоровья. Их трудно трудоустроить. В списке есть, например, медсестра — востребованная профессия. Но у девушки инвалидность. Или же бухгалтер. Но он сирота. С ними другая проблема — 6 месяцев сироты получают пособия по безработице более 30 тысяч — это средняя зарплата по области. Конечно, в течение полугода они сами не пойдут на работу, хотя мы им даем направление, - рассказал Алексей Донсков, директор Центра занятости населения города Владимира.

Выпускники Владимирского технологического колледжаФото: Валерия ПРОНИНА

Многие ребята, которые пришли в ЦЗН на Единый День выпускника, чтобы найти работу, заявляли: хорошая зарплата — от 35 тысяч. Матвей Щеголев, студент последнего курса Владимирского технологического колледжа, будет электрогазосварщиком. А раз работа сложная, значит и зарплата должна соответствовать. Его одногруппник Глеб Фирюлин в ответ посмеялся.

- Я не такой фантазер. Мне достаточно пока тысяч 20. Если разочаруюсь в профессии, пойду получать высшее образование, уже связанное с преподаванием.

Когда у молодежи возникают трудности, им на помощь может прийти агентство по трудоустройству молодежи «Профи». У специалистов в базе — свыше 300 работодателей, которым нужны менеджеры по продажам, офисные работники. Сотрудники агенства даже готовы найти подработку студентам.

- В течение года мы предлагаем работу молодым людям от 14 до 30 лет, которые заполнили нашу анкету. Они могут звонить и узнавать информацию о новых вакансиях, - объяснила Анастасия Большакова, педагог-психолог муниципального агентства по трудоустройству молодежи «Профи».

КОНКРЕТНО

При содействии службы занятости за восемь месяцев текущего года около 300 выпускников Владимирской области уже трудоустроены, в поисках находятся примерно 250 молодых специалистов региона.