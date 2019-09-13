«Parkrun» или бег в парке: около ста человек пробегут в заброшенных садах у ДТЮ

Во Владимире 14 сентября впервые пройдет бесплатный забег на 5 километров «Рarkrun». Поучаствовать может каждый владимирец, который хочет проверить свою выносливость. Пока заявилось примерно 100 человек. Планируется, что в дальнейшем бегать спортсмены в заброшенных садах у ДТЮ будут каждую субботу с 9 утра. Даже если вы пропустите первый забег, можно прийти через неделю на следующий. Единственное — нужно зарегистрироваться.

Организатор забега Александр Корольков говорит, что соперников в этом забеге не будет. Это, скорее, дружеская пробежка, а не соревнования. Время, за которое вы пробежите, вам скажут, чтобы вы совершенствовали свой результат, но на пьедестал взбираться не надо.

- «Рarkrun» - для саморазвития. Теперь все желающие могут бегать каждую субботу круглый год. Только нужно учитывать погоду: в грозу или в гололед забег не состоится, - рассказал Александр Корольков. - Мы рассматривали много парков, но у нас мало тех, которые бы подошли под забег. Сначала хотели в «Дружбе», но подумали, что помешаем лыжникам. Парк 850-летия для нас мал: чтобы пробежать 5 километров, нужно сделать минимум 5 кругов. А «Загородный» находится далеко. Поэтому заброшенные сады — самый лучший вариант. Мы уже проводили там тестовый забег.

После пробежки планируется небольшой фуршет: бегуны принесут свои блюда и будут угощать друг друга. Если наберут много калорий — сбросят их в следующую субботу.

КОНКРЕТНО

«Parkrun» – это бесплатные забеги на 5 км, которые проходят каждую субботу круглый год в парках 21 страны мира. Уже пять лет «Parkrun» проводится во многих городах России, а с сентября 2019 года будет и у нас во Владимире. Для участия в забегах вам нужно один раз зарегистрироваться на сайте http://www.parkrun.ru/register/ и прийти в парк у ДТЮ с распечатанной карточкой в субботу, 14 сентября, к 9 часам утра.