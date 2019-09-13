В субботу во Владимире похолодает на 10 градусов

Сентябрь во Владимирской области как будто решил компенсировать жителям региона несуразно холодное лето (напомним, июль в регионе был самым холодным за последние 50 лет).

А вот начало осени выдалось почти рекордно теплым. Средняя температура воздуха - на 4 градуса выше нормы, при этом вообще не было дождей (а обычно бывает от 3 до 6 дождливых дней).

Но до рекорда сентябрь все-таки чуть-чуть не дотянул. Даже уходящая неделя с абсолютно летней жарой - каждый день хоть немного, но уступал абсолютному максимуму температуры за все время наблюдений на какие-то доли градуса.

Например, 11 сентября - в самый теплый день этой осени - было 25,8 градуса выше нуля. А рекорд - 26,1 градуса (1952 год). Накануне, 10 сентября, было +25, а рекорд - 25,1 градуса (1977 год). И так далее.

Но «осеннее лето» неизбежно кончилось. Уже в субботу, 14 сентября, во Владимир вернется климатическая норма, будет +15 днем, +5 ночью и пойдут дожди. Следующая неделя будет умеренно теплой - +12...+15 градусов, и в основном солнечной. А к концу сентября уже обещают заморозки.

Как бы не хотелось продлить летнее тепло, в наших широтах похолодание природе на пользу.

1. Наконец пойдут нормальные осенние грибы - рыжики, грузди, волнушки. Сейчас грибам, которые традиционно собирают осенью на засолку, слишком сухо и жарко, грибница не может выйти из спячки. Но как только пойдут дожди, эти грибы полезут из земли и еще можно успеть сделать заготовки на зиму. А подосиновики, подберезовики, белые перестанут быть такими червивыми и станут пригодны для сушки на зиму.

2. Можно будет собирать урожай и укладывать его на хранение. При нынешней погоде яблоки, груши и даже картофель начинают портиться, если не убрать их в холодный погреб, через два-три дня. Например, антоновке, которая уже поспела, положено лежать без порчи несколько месяцев, но «перегретые» в момент сбора фрукты почти не хранятся.

3. Похолодание нормализует самочувствие у метеозависимых людей. Организм жителя средней полосы уже начинает перестраиваться в «зимний» режим, ведь световой день уже короткий, темнеет около 7 вечера. А на улице при этом - июльская жара. В организме возникает разлад, отсюда - скачки давления, головные боли, одышка, особенно у пожилых.