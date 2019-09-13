Очередь в ясли могут ликвидировать в 2021 году

11 сентября мэрия показала журналистам, как ведется строительство пристроек к детским садам, чтобы увеличить численность групп. Каждая из четырех пристроек должна добавить 50 дополнительных мест.

После трех лет садик для всех

Нетрудно посчитать, что к концу года во Владимире станет на 200 мест больше. Решит ли это проблему очереди в сады? Официально в областном центре после трех лет очереди нет. Вам в любом случае найдут местечко. Но оно может оказаться не под окнами, а в другом районе.

- Мы сами живет на Нижней Дуброве, а нам предложили ездить на улицу Батурина, - рассказала Ирина, мама Тимофея, которому сейчас уже 3 года и 2 месяца. - Я отказалась, буду ждать в своем районе. Возможность подождать у нас есть.

А вот с яслями во Владимире пока беда. Если верить официальным данным, то в начале 2019 года в электронной очереди стояли как раз 200 мам, у которых детям на данный момент от полутора до трех лет. И это еще немного. В 2015 году очередь составляла 445 человек.

- Приблизительно столько же (200 человек — Авт.) остается в очереди и сейчас, - рассказала Ирина Пенькова, заместитель начальника управления образования по вопросам общего и дополнительного образования. - Но точно оценить ситуация пока невозможно. Процесс комплектования групп только начался. И продлится вплоть до декабря.

Сейчас у родителей и малышей горячая пора — адаптация. В этот момент группы хоть и сформированы, но все может измениться. У кого-то адаптация не пойдет, у кого-то ребенок начнет болеть постоянно. Так что состав групп может еще несколько раз измениться.

Пристройки не от хорошей жизни

Все пристройки, которые появятся до конца года, находятся в Октябрьском районе, и рассчитаны строго на ясельный возраст - от 1,5 до 3 лет.

Первая пристройка появится в детском саду №62 (улица 1-я Пионерская, 22а). Стоить работы будут 54,9 миллиона рублей. Срок выполнения работ — до конца декабря.

Вторая пристройка относится к детсаду №4 на улице Сурикова (дом 25/2). Обойдется строительство в 49,7 миллиона рублей. Срок выполнения работ — до конца ноября.

Третьи ясли появятся на территории садика №66 (улица Завадского, 13а). Сумма контракта - 45,8 миллиона рублей. Срок выполнения работ — начало декабря.

Также в начале декабря должны ввести в строй ясельную группу в детском саду №87 на улице Крайнова (дом 14а). Стоимость пристройки - 48,6 миллиона рублей. Срок выполнения работ — начало декабря.

Все пристройки делаются по типовому проекту, что видно по общей площади всех зданий - 1 573,96 квадратных метра.

Сложно сказать, насколько решат эти ясельные пристройки проблему очереди во Владимире. Дело в том, что сложнее всего обстановка с детскими садами в Ленинском районе (конкретно в микрорайоне 8ЮЗ) и микрорайоне Сновицы-Веризино. Новые же мини-садики находятся в тех частях города, где мест вполне хватает. Понятное дело, что их строят там, где позволяет территория, для того, чтобы была возможность предложить мамам хоть что-то. Однако вряд ли те горят желанием вставать ни свет ни заря, чтобы ехать через полгорода. Давка, агрессия и маленький ребенок — хорошего мало.

В управлении образования это прекрасно понимают. И не скрывают, что данные пристройки лишь начало. В 2020 году планируется строительство садика на 115 мест в микрорайоне Сновицы-Веризино, садика на 50 мест на улице Тихонравова и садика на 50 мест в микрорайоне Сновицы-Веризино. В 2021 году должны построить садик на 108 мест на улице Тихонравова и сад на 108 мест в микрорайоне №13 юго-западного района Владимира.

- Если все получится, то в 2021 году мы, наконец, сможем сказать, что очередей в детские сады во Владимире больше нет, - сказала Ирина Пенькова.

КОНКРЕТНО

А еще есть школа

Строится она в микрорайоне Коммунар. Этим летом мэрия заключила контракт со строительной компанией ЗАО «МНК-ГРУПП». Ей заплатят 933 миллиона 351 тысячу рублей за то, чтобы школа была построена к 2021 году. Школа рассчитана на 1100 учеников. В будут два бассейна.