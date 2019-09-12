Владимирцев атаковали атаковали пауки

Крупных членистоногих в теплые сентябрьские дни все чаще встречают в парках, подъездах, коридорах и даже собственных ванных.

- У меня чуть сердце не встало, когда его увидела! Они ведь обычно маленькие, а этот – размером со спичечный коробок! – ужаснулась жительница Владимира Анастасия Миронова.

Своими впечатлениями девушка поделилась в соцсетях и оказалась, что она не одинока: похожих пауков за последнюю неделю повстречали многие жители областного центра, недоумевающие о причинах такого нашествия. Встречи с пауками напугали горожан, ведь многие предположили, что особи такого размера ядовиты. Но знатоки природы считают, что беспокоиться не о чем.

- Появление в домах и квартирах пауков или насекомых связано с осенней миграцией, которая характерна для многих видов, - объясняет Владимир Горькавый, сотрудник отдела природы «Музея природы». – Световой день сокращается, и они с в поисках более подходящего места с полей, лугов, переходят в дома, часто выбирая места около труб. Хотя у многих страх перед пауками живет на подсознательном уровне, не стоит волноваться – в нашей области из абсолютно ядовитых пауков только южно-русский тарантул, который занесен в Красную книгу. Но он встречается в регионе очень локально, обитает в песчаных берегах. Зафиксировано всего пять случаев встречи с ним в нашем регионе.

Вероятно, крупные пауки, попавшиеся на глаза горожанам – это крестовики, насчитывающие несколько десятков видов. Ничего удивительного в их величине нет – до такого размера вырастают самки, достигшие половой зрелости. Кстати, нового нашествия членистоногих стоит ожидать в октябре, когда в город придет «бабье лето» и вылупятся паучата.

- В конце августа и начале сентября пауки достигают пика активности, а в середине осени на обрывках паутинки начнут разлетаться только что вылупившиеся паучки, переселяясь на новые места, - рассказывает Руслан Жуков. – Пауки, которые обижают в нашем регионе, не опасны для человека, максимум, если их придавить, могут укусить и впрыснуть яд. В этом случае место укуса может жечь некоторое время, но других последствий не будет. А вот в более южных регионах, начиная с Воронежской области, встречается очень ядовитый паук – «черная вдова».

Кстати, убивать дома встреченных пауков не стоит – они уничтожают мух, слепней и других неполезных для человека насекомых. Если вы не хотите терпеть дома такое соседство, лучше с помощью веника или перчатки посадить их в банку и отнести на улицу.