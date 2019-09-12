2019-09-11T17:46:14+03:00
Общество

«Родить в поле может только 15% женщин, остальным нужна помошь»

На президиуме горсовета Владимира обсудили доступность владимирской медицины
Ирина Мальцева
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Дискуссия была жаркойДискуссия была жаркойФото: Ирина Мальцева
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Если пять лет назад владимирцы жаловались в основном на проблемы ЖКХ, то сейчас тема номер один – здравоохранение. Обсудить эту тему 11 сентября специально собрался президиум городского Совета народных депутатов. Пригласили жителей и общественников, которые рассказали много интересного. Пригласили и директора департамента здравоохранения Алексея Мозалева, но он не пришел.

Горожане рассказывали депутатам, как месяцами пытаются получить талончик к узкому специалисту, как не могут попасть на прием к терапевту с высокой температурой или записаться через электронную систему. Даже в экстренных случаях получить медпомощь не так просто.

В ответ депутаты делились своими историями.

- У меня сын порезал руку, когда мы были за городом. Мы поехали в местную больницу к фельдшеру, нас отправили в районную, оттуда послали во владимирский травмпункт, где мы сидели три часа в очереди. Там нас отправили в областную больницу, но бесполезно. И только через несколько дней в Нижнем Новгороде сыну сделали операцию. Оказалось, было разрезано сухожилие. Спросили, почему мы так поздно, время уже ушло. А в советское время эту операцию сделали бы в любой поселковой больнице! У меня в детстве у брата была похожая ситуация, не нужно было никуда ездить. Так мы скоро дооптимизируемся до того, что гипс накладывать люди из районов будут ездить в областную больницу! Люди не могут записаться к врачу, это нарушение закона! – заявил депутат горсовета Николай Толбухин.

Тот самый пиджак Фото: Ирина Мальцева

Тот самый пиджакФото: Ирина Мальцева

Хуже всего дела в отдаленных районах. По словам только что выбранного депутата Александра Захарова, проблем достаточно и в микрорайоне Лесной, где люди по четыре часа ждут скорую помощь и не всегда дожидаются, а родители вынуждены рано утром добираться с малышами в автобусной давке в город, чтобы сдать анализы. Жители микрорайона Коммунар тоже недовольны: детская поликлиника, куда ходят дети всего района, занимает одну двухкомнатную квартиру, каждое утро там собирается толпа и скапливаются многочасовые очереди. Как пошутил депутат Дмитрий Кушпита, остается лечиться одним проверенным способом: тостом «За здоровье».

- В области сейчас не хватает тысячи врачей и 800 медработников среднего звена. Врачи работают на две-три ставки и выгорают. Я вижу, насколько ухудшилась в городе ситуация с доступностью здравоохранения. Ко мне как педиатру на прием в частную клинику приходят родители с малышами, я спрашиваю: а почему вы не пошли в государственную поликлинику? А они говорят – туда не попасть. Люди вынуждены платить деньги, чтобы сводить детей к педиатру! Уровень профессионализма наших врачей достаточно высокий, страдает организация, – заявила член общественной палаты Владимирской области и врач с большим опытом Вера Гуськова.

Одну из причин проблем в сфере городского здравоохранения депутаты видят в закрытости областной власти: глава департамента здравоохранения Алексей Мозалев ни разу не пришел встретиться с городскими парламентариями, хотя его настойчиво приглашали. Кроме того, новые главврачи городских больниц № 2 и 7, а также главврач роддома №2, где недавно произошла трагедия, были, по мнению народных избранников, назначены с нарушениями. По областному законодательству их кандидатуры должны были согласовать с горсоветом, а этого не сделали.

- Руководители медучреждений говорят мне, что стали забывать лица друг друга: их не собирают, с них не спрашивают отчета, а раньше это было каждый месяц. А роддом №2 стал небезопасен. Родить в поле может только 15% женщин, остальным нужна помощь. А оттуда сейчас ушли 36 санитарок, роддом просто не моется, уволились 14 врачей, в том числе начмед, завлаборатории, лаборатория закрыта. В прошлом году четверть родов прошли в этом роддоме. Узнав о смерти роженицы, я спать не могла. Мы насчитали девять ошибок в этом случае. Произошло бы это, если бы там были мы? Думаю, что нет, - поделилась наболевшим Ирина Кирюхина, депутат областного парламента.

Решение депутатов было ожидаемым - надо вернуть полномочия в сфере здравоохранения от области городу, как это произошло с градостроительными полномочиями. Также депутаты решили обратиться к губернатору с просьбой оценить профессионализм врио первого заместителя губернатора Марины Чекуновой и руководителя департамента здравоохранения Алексея Мозалева.

Следующее заседание президиума депутаты решили посвятить еще одному животрепещущему вопросу – проблемам городского образования.

ИСТОЧНИК KP.RU

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