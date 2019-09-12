«Кричащие дети, которым некуда сходить в туалет»: владимирцы ищут недостатки в новом сквере на Чайковского

Новый сквер на улице Чайковского, за благоустройство которого голосовали сами жители, открыли в День города — 31 августа. Все, кто пришел на открытие нового пространства, восхищались детской площадкой с большим кораблем, двумя игровыми зонами — для больших и маленьких, многочисленными горками и туннелями. Но не прошло и двух недель после «запуска» кораблика, как владимирцы начали яростно ругать новую площадку в соцсетях.

Сначала взбунтовались жители окрестных домов - под их окнами теперь несмолкаемый шум с раннего утра и до полуночи. Потом выявилась основная проблема, которую отметил еще сити-менеджер Андрей Шохин при приемке - нет туалета.

В популярном владимирском паблике родилась целая тема с перечислением проблем. Поэтому «Комсомолка» связалась с владимирским урбанистом, который прокомментировал основные недочеты. Виктор Волчек объяснил, почему сам считает эту площадку устарелой.

1. «Нет туалетов. Дети бегают под окна соседних домов»

По периметру площадки - сплошной общественный туалет. Я сама видела, как мать подошла к дереву и подняла своего ребенка, чтобы тот «сделал свои дела». Кстати, в других парках туалеты есть. Например, в Центральном парке, в «Липках», за ГДК, в «Дружбе».

Но Виктор Волчек считает, что синими пластиковыми кабинками проблему не решить.

- Это должно быть спроектировано с учетом архитектурных особенностей. А сейчас проект реализован, и там не предусмотрен туалет. Я понимаю жителей, которые жалуются на эту проблему. Но установка кабинки ее не решит. Там также будет запах. Туалет должен быть современным, оборудованным, чтобы не страшно было заходить. Но во Владимире таких общественных туалетов в открытых пространствах я не встречал. Если посмотреть на города Европы, то объекты, которые собирают большое количество детей, устанавливают за пределами жилой зоны. А у нас — поставили детский корабль вплотную к дому, а о людях, которые живут рядом, не подумали.

Выход: нет выхода.

2. «Недостаточно урн»

Горожане, которые уже были на площадке, отметили, что им не хватает урн. Нужно больше. Но, если приглядеться, - урны стоят почти у каждой скамейки. И вот это уже неправильно. Эксперт говорит, что урны около лавочек предназначены для курения. А какое курение на детской площадке?

- Оставлять мусор, пусть даже в урне, но рядом с лавочкой — создавать неудобство для другого человека, который туда сядет следующим. Тогда нужно обеспечивать ежечасную уборку урн. Или же — поставить большой контейнер. Но, опять же, это должно быть грамотно спроектировано! Да, раньше была практика — ставить с лавочками урны, но сейчас это устарело. И создается впечатление, что проект сквера также устарел.

Выход: Урны перенести на край площадки, поставить знаки о запрете курения.

Урны стоят почти у каждой лавочкиФото: Валерия ПРОНИНА

3. «Близость дороги. Нужно серьезное ограждение»

- Да, адское место! Но, увы, у нас весьма скудные площадки, и все дуром валят на новые, - написала девушка в обсуждении.

Из-за того, что народа на площадке полно, невозможно уследить за своим ребенком. Он может потеряться среди других и приблизиться к дороге. Кажется, что площадка ограждена забором, но, по мнению специалиста, он не защищает от машин.

- Заборы с точки зрения защиты детей играют только одну роль: ребенок случайно не выйдет на дорогу. Но создается другая угроза: если вдруг влетит машина, то металлическая арматура полетит на площадку. Считаю, что гораздо эффективнее высаживать высокие кусты. Это лучше смотрится, и их не надо каждый год красить. Если открыть рекомендацию Всемирной организации здравоохранения, то там написано: заборы не показали себя эффективно с точки зрения возлагаемых на них функций защиты. А чтобы на ребенка не наехал автомобиль, нужно снижать скорость движения в городе, строить островки безопасности, сужать дороги. И тогда автомобили физически не смогут разогнаться у детских площадок.

Выход: вместо забора посадить высокие кусты.

Площадка ограждена забором, но, по мнению специалиста, он не защищает от машинФото: Валерия ПРОНИНА

4. «Не разделены возрастные потоки»

Следующий отзыв о площадке: «Она должна быть для детей, а турники — находиться отдельно. Часто происходят травмы, когда подростки «крутят солнышко» или просто занимаются, маленькие дети катаются на качелях рядом и лезут ко взрослым». Когда я гуляла по площадке — подростков у турника не было, поэтому нам невозможно оценить, насколько они мешают и задевают малышей. Но качели, где катаются дети, стоят рядом с турниками.

- Это грубая ошибка проектирования, - говорит Виктор Волчек. - Но это можно изменить, провести работу над ошибками: почему мы допускаем такие проекты? А эти качели вообще вылетают на тротуар. Я обратил на это внимание. Честно говоря, даже не видел в других российских городах, чтобы ставили эти железные качели. Конечно, владимирцы тянутся на эту площадку. Там все новое и яркое. Но когда им не с чем сравнивать — они довольны тем, что есть. В больших городах вы не увидите таких площадок. А мы почему-то «лепим» по старым принципам.

Выход: убрать качели из зоны, где они опасны для детей.

Качели, где катаются дети, стоят рядом с турникамиФото: Валерия ПРОНИНА

5. «Двойная зебра»

Еще один минус — две «зебры», стыкующиеся углом. Возмущаются уже водители. Если одновременно люди идут по двум пешеходным переходам, то останавливаться приходится и тут и там. Но специалист говорит, что они там нужны.

- Надо снижать скорость движения. И я не могу представить «зебру», которая мешает автомобилисту, если он едет со скоростью 40-50 км. При такой скорости вам никогда не помешает пешеход.

В заключение Виктор Волчек сказал, что главный тренд в создании общественных пространств — это уникальность. Они не должны повторяться. А подобный детский корабль стоит уже несколько лет на ул. Комиссарова. Но, как говорится, «на вкус и цвет». На самом деле, людей, довольных новым пространством много, только они вместо поисков недочетов уже проводят время на Чайковского.