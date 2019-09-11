2019-09-11T15:48:00+03:00
Экономика

Владимирский тракторный завод фактически остался за холдингом "Тракторные заводы"

Завод имеет все шансы на возрождение производства
Сергей МОРКОВКИН
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ВТЗВТЗФото: Сергей МОРКОВКИН
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9 сентября Владимирский тракторный завод сменил владельца. Производственную площадку предприятия выкупила проходящая процедуру банкротства липецкая фирма ООО "Тягачиактив". По сути, смены собственника не случилось - компания через еще одну структуру связана с холдингом "Тракторные заводы", который владеет Владимирским моторно-тракторным заводом как предприятием.

Дело в том, что Владимирский тракторный завод самим комплексом зданий со станками и инфраструктурой не владел. Все имущество принадлежало банкротной фирме ООО "Зона регулируемого развития ВТЗ". Эта компания до осени прошлого года сдавала комплекс в аренду двум "дочкам" холдинга "Тракторные заводы": сначала ООО "ВМТЗ", потом владимирскому филиалу чебоксарского завода "Промтрактор". Теперь же площадка принадлежит самому холдингу, пусть и через два уровня учредителей.

Собственно, к финалу Владимирский тракторный завод пришел как раз из-за конфликта арендодателя и арендатора. Рискнем предположить, что "Тракторные заводы" после закрытия сделки активизируют работу по спасению завода. Ведь при продаже банктротного ООО "ВМТЗ" они ничего не теряют, за ним имущественного комплекса не числилось.

ООО "Тягачиактив" - тоже интересное предприятие. Это очередной обломок огромной империи холдинга "Тракторные заводы", появилось предприятие после развала Липецкого тракторного завода. Примечательно, что ООО "Тягачиактив" и "Липецкого завода гусеничных тракторов" (другой кусок тамошнего тракторного завода) существуют в одном здании - главном корпусе бывшего Липецкого тракторного завода. Из всех отделов работает только кадровая служба гусеничного производства. На телефонные звонки ООО "Тягачиактив" не отвечает, в пресс-службу холдинга "Тракторные заводы" редакция "КП-Владимир" направила запрос о будущем предприятия.

Не менее интересно, что на сайте погибшего Липецкого тракторного завода в разделе контакты сообщается: "завод больше не работает, можем предложить продукцию Владимирского тракторного завода". Действительно, у предприятий давние связи, так что покупка ВТЗ через липецкий филиал не удивительна.

Судя по озвученным ранее планам, "Тракторные заводы" намерены возродить производство популярных моторов для сельско-хозяйственной техники во Владимире. Поэтому покупка промышленной площадки выглядит логичным шагом на пути к этой цели.

ИСТОЧНИК KP.RU

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