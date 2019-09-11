Владимирка пробежала 21 километр с младенцем в коляске

Жительница Владимира Ольга Бекрицкая пробежала полумарафон, который прошел в субботу, 7 сентября, за 1 час 57 минут 27 секунд. Это не самый высокий результат, тем не менее Ольга получила свои призы и награды, а также - восхищение зрителей.

Ольга была единственной из 5000 участников, которая вышла на дистанцию... с детской коляской. В ней весь забег спал ее 11-месячный сын Родион. Ольга рассказала, что мечтала об этом целый год и была просто потрясена доброжелательной реакцией окружающих.

В неделю — по 120 км

Ольга Бекрицкая занимается бегом уже четвертый год. Сначала после первых родов захотела похудеть, а когда получилось — полюбила бег всей душой. В первые дни Ольга бегала по 5 километров, а уже через две недели вышла на каждодневные 10 километров. Спустя 4,5 месяца одержала первую победу в кроссе наций среди женщин.

- Потом поехала в Москву, на марафон «Битцевская прямая», где вновь получила первое место. Так и ушла с головой в марафоны, не рассматривая участие на более коротких дистанциях, - рассказала Ольга. - В неделю стала бегать по 70 километров, потом по 120. Такие нагрузки я держала до беременности. Потом, до 7 месяца беременности, бегала по 10 километров каждый день, - рассказывает она.

Второй сын Родион родился в сентябре 2018 года. Возникла проблема: как снова тренироваться? Без Ольги ребенок плакал и не шел на руки даже к папе. Решение нашлось: бегать вместе с ребенком, пока он спит в коляске. Спустя полгода Ольга купила специальную спортивную коляску.

- В день я пробегаю от 16 до 25 километров. Зависит от вида тренировок и от того, сколько проспит сын. Он потихоньку начинает сидеть с папой. В дальнейшем, конечно, буду тренироваться одна.

Одной рукой ловила воду, другой — управляла коляской

Когда Ольга Бекрицкая рассказала мужу, что хочет поучаствовать с коляской в полумарафоне, он не возражал, зная, что супруга подойдет разумно к решению вопроса.

- 21 километр - это моя тренировочная дистанция. Бегаю я исключительно по ровному асфальту во избежание тряски ребенка. Владимирский полумарафон труден своей трассой, но асфальт ровный, - говорит спортсменка. - На старте пришлось вставать в самый конец, чтобы толпа убежала вперед. Разогнаться я смогла только на широком участке дороги. На Соборной площади мне приходилось переходить пешком бордюр. Иначе переднее колесо получило бы удар. Итог: потеря скорости. Пока все бегут, я медленно перехожу бордюр. Одной рукой я ловила на лету воду, другой — управляла коляской. Тут тоже приходилось замедлять скорость.

Вес коляски - 10 килограммов. Еще 10 кило - спящий Родион, плюс его вещи. Получается, что Ольга дополнительно везла 22-23 килограмма.

- Представьте, вы толкаете перед собой такую бандуру. Меняется техника бега. Если с горы бежать, то еще ничего. А если в горку? У вас абсолютно выпадают руки, которые помогают при беге в гору. А тут еще 22 килограмма на вас наваливаются. Если в лицо дует ветер, то коляска работает как обратный парус, и становится еще тяжелее. Хорошо, на полумарафоне ветра не было. Каждую секунду нужно смотреть на обстановку, чтобы вовремя сманеврировать, объехать других людей. К счастью, сын проснулся только в конце дистанции. А так бы доставала кенгурятник — Родион просто так в коляске не сидит.

Ольга призналась, что после забега не столько устали ноги, сколько руки, плечи и глаза. Спортсменка не расстроилась, что не прибежала первой. Она преодолела дистанцию для себя. А обогнать с коляской мастера спорта международного класса Наталью Волгину, которая пришла первой, навряд ли удалось бы.

После забега Ольгу пригласили на сцену и вручили награду.

- Сначала было страшно бежать, а потом я увидела людей, которые поддерживали меня. Это непередаваемо! Я не ожидала такого восхищения! Вообще, участвовала с коляской, чтобы показать людям, что все ограничения в голове. Человек всегда сможет то, что действительно хочет. Разумный подход, и все будет!

Следующая цель, которую ставит перед собой бегунья, - участие в чемпионате России по суточному бегу. Там нужно бежать без остановки 24 часа. Ольга стремится получить звание мастера спорта международного класса по легкой атлетике именно на дистанции суточного забега. Дистанцию побежит уже без сына.