2019-09-10T17:35:47+03:00
Общество

Кто во Владимире убирает листопад?

Во Владимире для очистки тротуаров от листьев и грязи используется 24 специальных мини-трактора
Алексей СУХОВ
Поделиться:
Уборка улицУборка улицФото: Анна ДЕКТЯРЕВА
Изменить размер текста:

Когда для поэтов осень — пора «очей очарованья», для дворника — сущий кошмар. Только подмел улицу, опять нападало листьев. Я помню, как ненавидел это время года, будучи студентом, так как подрабатывал дворником в детском саду. И каждая смена начиналась с муторного подметания желтой листвы.

Из-за прохладного лета осень для деревьев во Владимире наступила раньше. Еще в августе многие из них пожелтели. А сейчас начался листопад. Кто же убирает городские улицы и тротуары? За это отвечает Центр управления городскими дорогами. Но не каждому известно, что для уборки тротуаров используются не только дворники с метлами, но и коммунальные машины вакуумного типа - такие «уличные пылесосы».

- Они используются для подметания и очистки тротуаров от песка и грунтовых заносов, - рассказали в мэрии. - В ЦУГД имеется 2 подобные машины.

Помимо мусора, вакуумные машины способны убирать и листву, а также мыть асфальт. Чаще всего их можно увидеть в центре, но встречаются они и в спальных районах.

- Приоритет уборки устанавливается по важности дорог, - уточнили в ЦУГД. - В первую очередь, обслуживаются дороги с наиболее интенсивным движением транспортных средств, где проходят пути следования общественного транспорта, пути к социально важным объектам. Уже потом все остальные улицы. При этом работы ведутся круглосуточно.

Помимо двух вакуумных машин, ЦУГД выпускает на дороги еще 24 «подметальных» трактора для уборки улиц. В зависимости от сезона они используют разные насадки. Осенью чаще всего это отвал+щетка. Этих насадок хватает на 15 тракторов из 24. Они заметают листья и мусор и сбрасывают их в грузовики.

В другие сезоны используются насадки для ликвидации снежного наката и разлома ледяной корки.

КСТАТИ

ЦУГД работает только на городских улицах, оставляя уборку дворов на откуп управляющим компаниям и ТСЖ. Но если кто-то хотел бы, чтобы его УК арендовала подобную технику у ЦУГД, то знайте — ничего не выйдет. Центр управления городскими дорогами работает только по контракту с мэрией. И сдавать свой парк им запрещено.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на еженедельную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Читайте также
Новости 24
Во Владимирской области сменился начальник ГУ МЧС по региону
В Муроме объявили карантин по бешенству
Актер Владимирского театра драмы стал заслуженным артистом
Владимирцев приглашают на посадку леса
Жительница Вязников незаконно зарегистрировала мигранта в заброшенном доме
Роскомнадзор: Tele2 снова быстрее всех по темпам строительства 4G
В Гороховце 33-летняя женщина погибла от отравления угарным газом
В Петушинском районе рабочим не заплатили при увольнении
В «Сириусе» открылась новая образовательная программа по кибербезопасности
"Ростелеком" предоставит индустриальный интернет промышленным предприятиям
Спортсмены Владимирской области выиграли 5 медалей первенства мира по летнему полиатлону
Во Владимире пройдут дни цыганской культуры
У "Глобуса" в первый же день вакцинации от гриппа привились 113 человек
Новым главой владимирского Следкома станет полковник из Иваново
Владимирцы услышат бессмертные хиты Queen в исполнении оркестра Bohemian Orchestra
В Вязниковскую школу искусств приобрели музыкальные инструменты на 3 миллиона рублей
В Александровском районе - лобовое столкновение двух "Газелей"
Владимирская певица представит Россию на международном конкурсе
Житель Судогды через суд доказывал право собственности на свой дом
В Муромском районе двое деревенских жителей воровали металлолом с баржи
В Добром у скульптуры врача вандал оторвал трубку