Кто во Владимире убирает листопад?

Когда для поэтов осень — пора «очей очарованья», для дворника — сущий кошмар. Только подмел улицу, опять нападало листьев. Я помню, как ненавидел это время года, будучи студентом, так как подрабатывал дворником в детском саду. И каждая смена начиналась с муторного подметания желтой листвы.

Из-за прохладного лета осень для деревьев во Владимире наступила раньше. Еще в августе многие из них пожелтели. А сейчас начался листопад. Кто же убирает городские улицы и тротуары? За это отвечает Центр управления городскими дорогами. Но не каждому известно, что для уборки тротуаров используются не только дворники с метлами, но и коммунальные машины вакуумного типа - такие «уличные пылесосы».

- Они используются для подметания и очистки тротуаров от песка и грунтовых заносов, - рассказали в мэрии. - В ЦУГД имеется 2 подобные машины.

Помимо мусора, вакуумные машины способны убирать и листву, а также мыть асфальт. Чаще всего их можно увидеть в центре, но встречаются они и в спальных районах.

- Приоритет уборки устанавливается по важности дорог, - уточнили в ЦУГД. - В первую очередь, обслуживаются дороги с наиболее интенсивным движением транспортных средств, где проходят пути следования общественного транспорта, пути к социально важным объектам. Уже потом все остальные улицы. При этом работы ведутся круглосуточно.

Помимо двух вакуумных машин, ЦУГД выпускает на дороги еще 24 «подметальных» трактора для уборки улиц. В зависимости от сезона они используют разные насадки. Осенью чаще всего это отвал+щетка. Этих насадок хватает на 15 тракторов из 24. Они заметают листья и мусор и сбрасывают их в грузовики.

В другие сезоны используются насадки для ликвидации снежного наката и разлома ледяной корки.

КСТАТИ

ЦУГД работает только на городских улицах, оставляя уборку дворов на откуп управляющим компаниям и ТСЖ. Но если кто-то хотел бы, чтобы его УК арендовала подобную технику у ЦУГД, то знайте — ничего не выйдет. Центр управления городскими дорогами работает только по контракту с мэрией. И сдавать свой парк им запрещено.